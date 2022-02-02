«А если Украина начнёт операцию в Крыму? Нам что, воевать с блоком НАТО?». Краткий пересказ слов Путина об ответах Запада на предложения по безопасности

Краткий пересказ выступления Владимира Путина по поводу ответа НАТО и США на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе, опубликовала «Медуза». Заявления, в том числе оформленные от первого лица, необязательно переданы дословно.

«Мы внимательно анализируем ответы США и НАТО на наши предложения по безопасности — и уже сейчас видно, что наши главные озабоченности проигнорированы. Обсуждение будет продолжено. Если вдумчиво подойти к нашим предложениям, можно обеспечить безопасность и России, и Украины, и ЕС. НАТО не обязано принимать новых членов — политика открытых дверей нигде не прописана. США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько хотят сдерживать Россию, а Украина — просто инструмент. Они хотят втянуть Украину в НАТО и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма, чтобы начался вооружённый конфликт. В доктринальных документах Украины сказано, что она собирается вернуть Крым, в том числе военным путём. Представим, что Украина стала страной НАТО и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал?»