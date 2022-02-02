В субботу, 5 февраля, традиционных вечеров встреч для выпускников не будет из-за эпидемиологической обстановки. В одних школах поздравят своих выпускников онлайн, в других — бывшие ученики смогут встретиться со своими учителями в классах или пройтись по школе.
Гимназия №1
Традиционного торжественного мероприятия не будет. Пройдёт день открытых дверей для выпускников.
Гимназия №2
Обычного вечера встречи выпускников не будет. По согласованию с классными руководителями выпускники могут прийти и встретиться с ними с 15.00 до 17.00.
Средняя школа №2
На день открытых дверей пригласят только выпускников прошлого года. Они смогут встретиться со своими учителями с 11.00 до 13.00. Также на сайте школы разместят обращение учителей и проведут виртуальную экскурсию по учебному заведению.
Средняя школа №4
Вечера встречи выпускников не будет из-за эпидемиологической ситуации. Пройдут только онлайн встречи с учителями с 11.00 до 13.00, без посещения школы.
Средняя школа №5
Вечера встречи выпускников не будет. Можно будет пройтись по школе и встретиться с учителями с 12.00 до 15.00. Также на сайте будет размещён видеоролик с обращением учителей.
Средняя школа №6
Пройдёт день открытых дверей: можно будет посетить школу и встретиться с учителями с 17.00 до 18.00. Также на сайте разместят обращение к выпускникам.
Средняя школа №8
Вечер встречи выпускников пройдёт с 14.00 до 16.00 в учебных кабинетах в связи с эпидемиологической ситуацией.
Средняя школа № 9
Традиционного вечера встречи в СШ №9 не будет. Но выпускники смогут зайти в здание и пройтись по родной школе, рассказали «Кур’еру» в учреждении образования. Единственное условие — соблюдение масочного режима.
Средняя школа №10 имени С.Ф.Рубанова
«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой традиционного мероприятия не будет», — говорится на сайте школы.
В учреждении образования поздравляют выпускников и принимают поздравления от них «дистанционно».
Средняя школа №11
В этом году из-за эпидемиологической ситуации традиционного вечера встречи не будет. В школе подготовят поздравительное видео для выпускников, которое выложат на сайт и в соцсети учреждения образования.
С 10.00 до 12.00 выпускники смогут встретиться со своими классными руководителями в кабинетах, если последние будут на месте. «Потому что болеют и учителя, и дети», — пояснили «Кур’еру» в школе.
Средняя школа №12
Вечер встречи пройдёт с 16.00 до 18.00. В программе мероприятия:
- экскурсия по школе;
- встреча классных руководителей и выпускников юбилейных лет в кабинетах школы.
«В школе необходимо соблюдать масочный режим», — говорится на сайте школы.
Средняя школа №13
Традиционного концерта в СШ №13 тоже не будет. Выпускников поздравят онлайн на сайте учреждения образования.