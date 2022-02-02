В субботу, 5 февраля, традиционных вечеров встреч для выпускников не будет из-за эпидемиологической обстановки. В одних школах поздравят своих выпускников онлайн, в других — бывшие ученики смогут встретиться со своими учителями в классах или пройтись по школе.

Гимназия №1

Традиционного торжественного мероприятия не будет. Пройдёт день открытых дверей для выпускников.

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Гимназия №2

Обычного вечера встречи выпускников не будет. По согласованию с классными руководителями выпускники могут прийти и встретиться с ними с 15.00 до 17.00.

Средняя школа №2

На день открытых дверей пригласят только выпускников прошлого года. Они смогут встретиться со своими учителями с 11.00 до 13.00. Также на сайте школы разместят обращение учителей и проведут виртуальную экскурсию по учебному заведению.

Средняя школа №4

Вечера встречи выпускников не будет из-за эпидемиологической ситуации. Пройдут только онлайн встречи с учителями с 11.00 до 13.00, без посещения школы.

Средняя школа №5

Вечера встречи выпускников не будет. Можно будет пройтись по школе и встретиться с учителями с 12.00 до 15.00. Также на сайте будет размещён видеоролик с обращением учителей.

Средняя школа №6

Пройдёт день открытых дверей: можно будет посетить школу и встретиться с учителями с 17.00 до 18.00. Также на сайте разместят обращение к выпускникам.

Средняя школа №8

Вечер встречи выпускников пройдёт с 14.00 до 16.00 в учебных кабинетах в связи с эпидемиологической ситуацией.

Средняя школа № 9

Традиционного вечера встречи в СШ №9 не будет. Но выпускники смогут зайти в здание и пройтись по родной школе, рассказали «Кур’еру» в учреждении образования. Единственное условие — соблюдение масочного режима.

Средняя школа №10 имени С.Ф.Рубанова

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой традиционного мероприятия не будет», — говорится на сайте школы.

В учреждении образования поздравляют выпускников и принимают поздравления от них «дистанционно».

Средняя школа №11

В этом году из-за эпидемиологической ситуации традиционного вечера встречи не будет. В школе подготовят поздравительное видео для выпускников, которое выложат на сайт и в соцсети учреждения образования.

С 10.00 до 12.00 выпускники смогут встретиться со своими классными руководителями в кабинетах, если последние будут на месте. «Потому что болеют и учителя, и дети», — пояснили «Кур’еру» в школе.

Средняя школа №12

Вечер встречи пройдёт с 16.00 до 18.00. В программе мероприятия:

экскурсия по школе;

встреча классных руководителей и выпускников юбилейных лет в кабинетах школы.

«В школе необходимо соблюдать масочный режим», — говорится на сайте школы.

Средняя школа №13

Традиционного концерта в СШ №13 тоже не будет. Выпускников поздравят онлайн на сайте учреждения образования.