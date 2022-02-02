Референдум по Конституции-2022. В Слуцке и районе создано 57 участков для голосования

С 25 января в Слуцке работает районная комиссия по референдуму, который пройдёт 27 февраля. Уже сформированы участки для голосования.
31 января Слуцкий райисполком образовал 57 участков для голосования. Принимать документы по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по референдуму будут по 3 февраля включительно.
Комиссия по референдуму располагается по адресу: Слуцк, улица Ленина, 189, кабинет 105. Телефон: (801795) 7 58 68; факс: (801795) 5 85 99.
Режим работы комиссии:
- в будние дни — с 10.00 до 19.00 (перерыв — с 14.00 до 15.00);
- в субботу — с 10.00 до 14.00;
- в воскресенье — выходной.