Референдум по Конституции-2022. В Слуцке и районе создано 57 участков для голосования

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Референдум по Констутуции-2022. В Слуцке принимают документы по выдвижению в состав участковых комиссий (всего их 57)
Фото: Ольга Паздерина

С 25 января в Слуцке работает районная комиссия по референдуму, который пройдёт 27 февраля. Уже сформированы участки для голосования.

31 января Слуцкий райисполком образовал 57 участков для голосования. Принимать документы по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по референдуму будут по 3 февраля включительно.

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Референдум по Констутуции-2022. В Слуцке принимают документы по выдвижению в состав участковых комиссий (всего их 57)
Скриншот со страницы slutsk.gov.by/ru/respublikanskij-referendum

Комиссия по референдуму располагается по адресу: Слуцк, улица Ленина, 189, кабинет 105. Телефон: (801795) 7 58 68; факс: (801795) 5 85 99.

Режим работы комиссии:

  • в будние дни — с 10.00 до 19.00 (перерыв — с 14.00 до 15.00);
  • в субботу — с 10.00 до 14.00;
  • в воскресенье — выходной.