На прошлой неделе заболел супруг. Кашлял, температурил. Мы оба привитые. Я уже и ревакцинацию прошла, но всё же заразилась от мужа. Заболела на следующий день после него. Поднялась температура. Почти сутки держалась от 37,2 до 37,9. То ли грипп, то ли «корона». Ударило по слабым местам: у него по бронхам — кашель, у меня — по голосовым связкам. Пока без голоса.

В поликлинику не пошли, ведь даже по ТВ уже советуют лечиться самим в лёгких случаях (правда, как узнать, лёгкий случай или тяжёлый окажется…). В телеграм-канале Минздрава первый замминистра Елена Кроткова сказала: «Это та ситуация, когда результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет!.. Если заболевание протекает в лёгкой форме, мы просим оставаться дома, особенно если не требуется листок нетрудоспособности, и соблюдать режим такой же, как и при обычной инфекции: обильное питьё, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение».

Она же напомнила, что в аптеках есть тест на антиген, и он чувствителен к «омикрону». Пошла, купила. Но жду полного выздоровления, чтобы опробовать. Тест, конечно, не по карману каждому — больше 38 рублей (за два). У меня есть скидка по «голубой карте» Минздрава, но она крошечная.

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Пили с мужем «Ангримакс» и витамин С. Правда супругу три дня давала ещё «Доксициклин». Через трое суток перестала болеть голова и упала температура.

Уже гуляла по улице. Правда, слабость есть. Дома стараюсь больше лежать. Так и у мужа: полегчало на третий день. Надеюсь на лучшее.

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