В микрорайоне «Чехова» Слуцка больше нет отделения почты. Оно переехало в район «Калибра» (почему это произошло)

С 1 февраля отделение почтовой связи Слуцк-4 «Белпочты», которое раньше располагалось на Зелёной, 9А (напротив 11-й школы), работает по новому адресу: улица Пупоревская, 1.

Режим работы остался прежний:

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с понедельника по пятницу — с 8.30 до 18.30, обед — с 13.00 до 14.00;

суббота — с 8.30 до14.00, без перерыва на обед;

выходной — воскресенье.

В самом почтовом отделении «Кур’еру» рассказали, что они переехали, потому что по старому адресу (ул. Зелёная, 9А) закончился договор аренды помещения. Оно принадлежит УКСу Слуцкого района.

Сергей Кулик, главный инженер ГП «УКС Слуцкого района», пояснил «Кур’еру», что они не продлили договор аренды с «Белпочтой», потому что будут использовать помещение для своих нужд. В управлении много новых сотрудников, а рабочих мест не хватает. Поэтом в той части здания, где раньше было почтовое отделение, сделают ремонт. Там разместятся инженеры управления капитального строительства.