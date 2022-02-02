«Занимают очередь и уходят». Что происходит с «омикроном» в Слуцке, Беларуси и мире (обзор)

Про новый штамм коронавируса — «омикрон» — белорусские медики впервые сообщили 29 декабря 2021 года. С прошлой недели в Слуцке, как и по всей стране, пошёл резкий рост заболеваемости COVID-19.

Коронавирус в Слуцке

Читатели сообщали «Кур’еру», что с утра в понедельник, 31 января, в поликлинике очередь в «грязную» зону (310-й кабинет) была на три этажа — по всей лестнице, на площадках и в тамбуре.

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Корреспондент «Кур’ера» посмотрела, что происходит в «красной» зоне поликлиники во вторник, 1 февраля. В первой половине дня пациентов принимали три врача. Фойе около кабинета №310 было забито людьми, свободных мест вдоль стен не было. Постоянно кто-то поднимался по лестнице и занимал очередь.

На скамейке между пролётами сидели только два человека. Когда корреспондент спросила, кто крайний в 310-й кабинет, девушка ответила, что это она и что за ней занимала женщина. Пациентка рядом возмутилась: «Занимают очередь и уходят». Когда корреспондент сказала, что лучше придёт вечером, то женщина с грустной улыбкой ответила: «Попробуйте».

По информации «Кур’ера», с прошлой недели в Слуцке растёт количество положительных мазков на коронавирус. Какой именно это штамм, анализ ПЦР не определяет.

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Коронавирус в Беларуси

В субботу, 29 января, Минздрав официально заявил, что в Беларуси наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. В ведомстве добавили, что в феврале «омикрон» заменит другие штаммы коронавируса, которые распространялись до этого.

В понедельник, 31 января, очереди в поликлиники Минска, Гомеля, Дзержинска, Фаниполя были такими большими, что люди стояли на улице, сообщил Onliner.

В этот же день Минздрав провёл пресс-конференцию. Представители ведомства рассказали, что «омикрон» доминирует, рост зафиксирован по всем регионам, больше всего — в Минске. В статистику входят дети и молодёжь.

При этом симптомы практически не отличаются от респираторной инфекции — кашель, температура, головная боль, заложенность носа, боль в горле, выраженная слабость. Инкубационный период сократился, но также уменьшились тяжесть и длительность болезни. Вместе с коронавирусом ходит грипп. Различить их по симптомам сложно.

Большие очереди в понедельник Минздрав объяснил тем, что люди не пошли к врачу в выходные.

Если нет клинических симптомов при COVID-19, то врачам разрешили выдавать больничные до семи дней.

Масочный режим не ужесточат. «Ужесточить как? Заставлять? Сажать? Кнутом бить, розгами? Умные люди в состоянии сами понять, что надо носить маски. А тем, кому на всё наплевать, мы ничего не сделаем», — сказал Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО.

Врачам разрешили устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных — без проведения обязательного ПЦР или антиген-тестирования. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар.

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Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, сказал на мероприятии в Глубокской ЦРБ: «Сейчас на амбулаторном этапе практически все с признаками вирусного заболевания являются носителями нового штамма. Смысла проводить тестирование нет. Но если наступает осложнение и врач понимает, что пациенту нужно стационарное лечение, он обязательно сделает тест».

Коронавирус в мире