С середины прошлого года в Беларуси действуют новые контрольные знаки для маркировки товаров — QR-коды. «Кур’ер» установил мобильное приложение «Электронный знак» и посмотрел, как оно работает.

Напомним, что благодаря маркировке можно узнать всю информацию про товар и так избежать покупки контрафакта. В перечень продовольственных товаров попали кофе, чай, фруктовые соки, мороженое, сыры, молоко, сливки, творог, сливочное масло.

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Для проверки подлинности товаров есть приложение «Электронный знак». С его помощью можно узнать сведения о производителе, составе, сроке годности и дате выпуска.

Чтобы проверить приложение, мы купили пачку 6%-го творога Complimilk.

В приложении «Электронный знак» простое и понятное меню.

Сканер приложения наводится на маркировку. Получаем результат проверки.

В описании указаны не только реквизиты производителя и состав творога, но и происхождение сырья. В этом случае — корова.

Таким образом можно проверить и других производителей.