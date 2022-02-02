С 1 июня в Беларуси вводится единый тариф на газ. Как это будет работать и выгодно ли потребителю

Жители домов, в которых стоят газовые отопительные котлы и счётчики, будут платить по-новому. Если сейчас тарифы летом и зимой для них отличаются, то с 1 июня они перестанут зависеть от сезонов. В «Мингазе» рассчитали на примере одного дома, как это будет работать, сообщают «Минск-Новости».

Изменения коснутся тех, кто пользуется газовыми котлами и приборами индивидуального учёта расхода газа. Сейчас тариф в отопительный сезон — 0,1494 рубля за 1 м³, а в летний — 0,5417 рубля за 1 м³.

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С 1 июня по 31 декабря тариф будет единым — 0,1977 рубля за 1 м³.

В «Мингазе» рассмотрели изменения на примере конкретного частного жилого дома площадью 110 м2, с газовым отопительным котлом и счётчиком.

Специалисты проанализировали объёмы расхода природного газа за каждый месяц 2020 года. Годовое потребление составило 2715 м³: 2297 м³ в отопительный период и 418 м³ — в летний.

Затем применили к этим объёмам дифференцированные тарифы, действующие в 2022 г. Получилось 569,6 рубля: 343,2 рубля в отопительный период и 226,4 рубля — в летний.

Наконец, применили единый тариф. Вышло 536,7 рубля за год. Итого: разница в начислениях за газ — 32,9 рубля в пользу владельца дома.

— Единый тариф позволит не только сэкономить деньги по итогам года, но и более свободно использовать голубое топливо в летний период. У таких потребителей уже не будет необходимости думать о более высоких летних тарифах и отключать котёл или снижать объёмы газа на обогрев за какое-то время до и после официального завершения или начала отопительного сезона, когда на улице прохладно. В этом плане они смогут чувствовать себя более комфортно по сравнению с жителями домов с централизованным теплоснабжением. И уж точно нововведение упростит алгоритм расчётов за услугу.

Без изменений остаётся дифференциация тарифов в зависимости от объёма потребления в год. Первая категория — до 3000 м³, вторая категория — 3000—5500 м³, третья категория — свыше 5500 м³. Более подробно о тарифах на услуги газоснабжения можно узнать на сайте «Мингаза» и по номеру 162.