На Национальном правовом портале РБ в понедельник, 31 января, официально опубликовали Закон об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании. Также на портале прокомментировали новшества кодекса. Перечислим некоторые из них.

Основные положения Закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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Согласно обновлённому кодексу:

в республике обязательно получение общего среднего образования ;

получение общего ; внедряются новые инклюзивные подходы в образовании и обеспечивается равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учётом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

в образовании и обеспечивается к получению образования для всех обучающихся с учётом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; предусматривается возможность получения образования в дистанционной форме , при котором обучающийся и педагоги взаимодействуют онлайн ;

, при котором обучающийся и педагоги ; пересмотрены компетенции госорганов в части принятия актов и контроля за обеспечением качества образования.

Onliner разбирался с новшеством об обязательном общем среднем образовании. Издание пишет: «Тем же кодексом определено, что, например, для поступления в профессионально-техническое или специальное учебное заведение по-прежнему достаточно общего базового образования (9 классов) — как было и раньше. Недополученное общее среднее учащийся просто будет получать на первых курсах».

То есть получить среднее образование обязательно, но после 9-го по-прежнему можно поступать.

Некоторые другие нововведения:

К целям образования, наряду с интеллектуальным, нравственным, творческим, физическим и профессиональным развитием личности, отнесено формирование патриотизма, гражданственности.

Предусмотрена организация транспортного обеспечения к местам проведения мероприятий воспитательного характера: экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных, культурных мероприятий.

Включена норма, дающая право при наличии свободных мест осуществлять подвоз педагогов к месту работы и обратно школьными автобусами.

Для поступающих на работу на должности педагогических работников вводится обязанность предъявлять выписку из единого государственного банка данных о правонарушениях о наличии (отсутствии) сведений о преступлениях вне зависимости от погашения (снятия) судимости, прекращения уголовного преследования, принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Новым Законом уточняется порядок отчисления обучающихся. В частности, к основаниям для отчисления отнесены случаи привлечения к административной ответственности за однократное совершение грубого административного правонарушения или привлечение к уголовной ответственности за преступления против человека.

Полный текст Закона об изменении кодекса можно прочитать здесь, а полный текст комментария к нему — здесь.