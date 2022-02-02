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Сварщики из Слуцка не дождались оплаты за работу и хотят идти в суд

Случчане Радислав Качур и Дмитрий Черныш работали по договорам подряда в ООО «УниверсалСтальСервис». По их словам, фирма осталась должна им деньги за работу. Рабочие обратились в «Кур’ер».

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Как случчанин освоил и развил уникальный для Беларуси бизнес

Николай Карташевич открыл уникальный для Беларуси бизнес. Он изготавливает из дерева настенные часы и карты мира. Ради своего дела Николай с женой переехал из Минска в деревню под Слуцком. О том, с чего начинал, сколько вложил средств, какие видит перспективы для развития, 29-летний часовщик рассказал «Кур’еру».

На какие товары распространяется 10%-ная скидка

Скидка в 10% на социально значимые товары положена пенсионерам, многодетным и тем, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Приводим перечень социально значимых товаров (по состоянию на 1 февраля).

Порядок по порядку: как правильно делать уборку в квартире

Казалось бы, что сложного в уборке дома. Однако в этом деле тоже есть свои премудрости, причём для каждой комнаты свои. Как убраться в доме не просто хорошо, а профессионально?

Случчанки вышли на улицу в зимних шапках 70-х годов

Морозец и снежок — наслаждаемся зимой! Недавно листала старые альбомы и наткнулась на зимние фото почти полувековой давности. Разглядывая их, вспомнила, что мы носили. Собрала несколько шапок того времени. Стало интересно, как бы эти изделия смотрелись на современных девушках. «Кур’ер» провёл фотосессию в ретро-шапках.

Франтавік не сцярпеў хвальбы саюзнікаў

Для любанчаніна Марка Крэпскага Вялікая Айчынная вайна пачалася амаль адразу пасля выпуску з артылерыйскага вучылішча. Закончыўшы вайну ў Германіі, атрымаўшы мноства ваенных узнагарод, капітан марыў аб кар’еры ваеннага. Але не выйшла…