Под Слуцком столкнулись грузовик и фура. Водитель фуры погиб

МЛЫН.BY сообщает, что вечером в понедельник, 31 января, около 19.00 на «брестской» трассе Р43 под Слуцком грузовик МАЗ-36303 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой МАН.

За рулём МАЗа был 28-летний житель Клецкого района. Он ехал в сторону Слуцка. Мужчина неправильно выбрал безопасную скорость, не учёл состояние дорожного полотна и не справился с управлением, в результате чего и случилась авария.

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Водитель фуры, 47-летний житель Бреста, получил несовместимые с жизнью травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части статьи 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».