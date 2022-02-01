«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 1 февраля. Заработная плата от 900 до 1760 рублей.
1400 -1760 рублей
Торговый представитель в городе Слуцке
- Образование: не указано
- Другие пожелания: наличие собственного автомобиля и водительского удостоверения категории В
Организация: ЗАО «Минский завод виноградных вин»
1600 рублей
Энергетик
- Образование: высшее
- Другие пожелания: опыт работы
Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»
1500 рублей
Инженер по лесовосстановлению и мелиорации
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: не указаны
Организация: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
от 1400 рублей
Специалист по мерчендайзенгу
- Образование: среднее, высшее
- Другие пожелания: не указаны
Организация: ЗАО «Доброном»
750-1120 рублей
Пиццер
- Образование: профильное образование или готовность обучаться
- Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать.
Организация: торговая сеть «Соседи»
1100 рублей
Маляр
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания: тарифный разряд, категория: третий (3)
Организация: «Вуден Хаус Бел»
от 900 до 1100 рублей
Старший контролер-кассир
- Образование: не указано
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: ЗАО «Доброном»
1000 рублей
Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания
- Образование: среднее
- Другие пожелания: опыт работы не требуется
Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ
от 1000 рублей
Зоотехник
- Образование: среднее специальное образование
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: Филиал «ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
от 900 рублей
Распределитель работ
- Образование: техническое
- Другие пожелания: чтение технических чертежей обязательно; ответственность, дисциплинированность, умение работать в режиме многозадачности
Организация: ОАО «Крановый завод»