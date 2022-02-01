«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 1 февраля. Заработная плата от 900 до 1760 рублей.

1400 -1760 рублей

Торговый представитель в городе Слуцке

  • Образование: не указано
  • Другие пожелания: наличие собственного автомобиля и водительского удостоверения категории В

Организация: ЗАО «Минский завод виноградных вин»

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1600 рублей

Энергетик

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания: опыт работы

Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»

1500 рублей

Инженер по лесовосстановлению и мелиорации

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания: не указаны

Организация: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

от 1400 рублей

Специалист по мерчендайзенгу

  • Образование: среднее, высшее
  •  Другие пожелания: не указаны

Организация: ЗАО «Доброном»

750-1120 рублей

Пиццер

  • Образование: профильное образование или готовность обучаться
  • Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Организация: торговая сеть «Соседи»

1100 рублей

Маляр

  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания: тарифный разряд, категория: третий (3)

Организация: «Вуден Хаус Бел»

от 900 до 1100 рублей

Старший контролер-кассир

  • Образование: не указано
  • Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: ЗАО «Доброном»

1000 рублей

Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания

  • Образование: среднее
  • Другие пожелания: опыт работы не требуется

Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ

от 1000 рублей

Зоотехник

  • Образование: среднее специальное образование
  • Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: Филиал «ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

 от 900 рублей

Распределитель работ

  • Образование: техническое
  • Другие пожелания: чтение технических чертежей обязательно; ответственность, дисциплинированность, умение работать в режиме многозадачности

Организация: ОАО «Крановый завод»

 