«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 1 февраля. Заработная плата от 900 до 1760 рублей.

1400 -1760 рублей

Торговый представитель в городе Слуцке

Образование: не указано

Другие пожелания: наличие собственного автомобиля и водительского удостоверения категории В

Организация: ЗАО «Минский завод виноградных вин»

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1600 рублей

Энергетик

Образование: высшее

Другие пожелания: опыт работы

Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»

1500 рублей

Инженер по лесовосстановлению и мелиорации

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: не указаны

Организация: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

от 1400 рублей

Специалист по мерчендайзенгу

Образование: среднее, высшее

Другие пожелания: не указаны

Организация: ЗАО «Доброном»

750-1120 рублей

Пиццер

Образование: профильное образование или готовность обучаться

Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Организация: торговая сеть «Соседи»

1100 рублей

Маляр

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания: тарифный разряд, категория: третий (3)

Организация: «Вуден Хаус Бел»

от 900 до 1100 рублей

Старший контролер-кассир

Образование: не указано

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: ЗАО «Доброном»

1000 рублей

Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания

Образование: среднее

Другие пожелания: опыт работы не требуется

Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ

от 1000 рублей

Зоотехник

Образование: среднее специальное образование

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: Филиал «ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

от 900 рублей

Распределитель работ

Образование: техническое

Другие пожелания: чтение технических чертежей обязательно; ответственность, дисциплинированность, умение работать в режиме многозадачности

Организация: ОАО «Крановый завод»