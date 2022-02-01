В поликлиниках Минска выстроились огромные очереди, пишет Onliner. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан считает, что освобождение заболевших сотрудников от работы на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники.

Наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трёх календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности. Это предусмотрено дополнениями в п. 14 Указа №143 «О поддержке экономики».

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«А нанимателей мы просим поддержать систему», — отметила она.

Однако это не обязанность, а право нанимателя — освобождать человека от труда на срок до трёх календарных дней за всё время пандемии без оформления больничного. Поэтому придётся просить разрешения, а если самовольно ушли на больничный без посещения больницы, это могут посчитать прогулом.

В случае отсутствия больничного не предусматривается сохранение зарплаты за дни болезни. Но локальным правовым актом можно предусмотреть также оплату этих трёх дней, если наниматель так решил. Исключение — бюджетники, они могут отлежаться дома только за свой счёт.