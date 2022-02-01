Пятиминутка утренних новостей от слуцкого таксиста. Что волнует местных водителей

Вчера ехала на работу на такси. Попался разговорчивый водитель. Заговорили с ним про новости, людей, обстановку в Слуцке. И он перечислил несколько тем, которые, по его мнению, важно осветить на площадках «Кур’ера». И все они начинались со слов «А почему вы не пишите…»

«А почему вы не пишите про то, что в час ночи в городе темно?» Здесь водитель рассказал, что в час ночи в Слуцке – тьма. И, по его словам, это небезопасно для водителей и пешеходов.

Здесь водитель рассказал, что в час ночи в Слуцке – тьма. И, по его словам, это небезопасно для водителей и пешеходов. «А почему вы не пишите про поведение пешеходов на дороге?» Сейчас погода такая, что тормозной путь увеличивается, а «люди на дорогу под машину выпрыгивают».

Сейчас погода такая, что тормозной путь увеличивается, а «люди на дорогу под машину выпрыгивают». «А почему вы не пишите про важность фликеров?» Как говорит таксист, большинство людей ходят в тёмной одежде и без фликеров, из-за этого их трудно увидеть вечером. «А виноват в случае чего водитель будет. Не заметил», — поясняет собеседник.

Как говорит таксист, большинство людей ходят в тёмной одежде и без фликеров, из-за этого их трудно увидеть вечером. «А виноват в случае чего водитель будет. Не заметил», — поясняет собеседник. «А почему вы не пишите про «слепые перекрёстки»?» Здесь история в том, что люди «понаставили» заборы из металлического штакетника, и на поворотах теперь плохая видимость. Не видно, едет другая машина или нет, переходит человек дорогу или нет.

Здесь история в том, что люди «понаставили» заборы из металлического штакетника, и на поворотах теперь плохая видимость. Не видно, едет другая машина или нет, переходит человек дорогу или нет. «А почему вы не пишите, что дорога Вечеркевича-Комсомольская – танковая». По словам водителя, там очень проблематично проехать, застреваешь.

По словам водителя, там очень проблематично проехать, застреваешь. «А почему вы не пишите, что ливнёвки в городе не работают?» Говорит, что едешь в дождливую погоду по дороге и обливаешь людей водой из лужи.

Когда редактор узнал про этот разговор, он сказал: «Интересно, что про всё это мы и наши читатели писали и пишем, разве что кроме «слепых перекрёстков» из-за заборов. Жаль, что человеку из-за загруженности некогда читать. А вот что поделился тем, что его волнует и подсказал новую тему, — прекрасно!»