На минувшей неделе читатели «Кур’ера» продолжали делиться своими мнениями о введённых в супермаркетах скидках для малоимущих. Обсуждали переход нескольких десятков домов в Слуцке на обслуживание от ЖЭУ к частной фирме. В очередной раз поднимали проблему бездомных животных, предлагали возвести крышу над стадионом в Слуцке.
«Мастер один на 51 дом?»
Вопросы у читателей вызвало новшество, связанное с переходом обслуживания домов от ЖЭУ к частной фирме. В редакцию «Кур’ера» позвонил житель микрорайона «Чехова». Он рассказал, что, когда у него возникла проблема со змеевиком, он позвонил в ЖЭУ-5. А там вдруг узнал, что теперь его дом обслуживает частная компания. Жильцы не понимают, каким образом будут обслуживать частники и почему жильцов не спросили об этом.
Миша Мишин задаётся вопросом: «Интересно, а за невыполненные до 1 января заявки ещё ЖЭУ отвечает? Или свалят на «Амирхан»?». Инна Шилович пишет: «Сморгонь — это 300 км от Слуцка. А мастер один на 51 дом?». Андрей Левченко: «А людей спросили? Они ЧУП «Амирхан» хотят? А отказаться можно?».
«Сжирали картошку и даже крышки в банках с закатками»
«Когда так цены поднимают, что значат эти 10%»
«Дети мокрые, холодные бегают и в дождь, и в снег»
Случчанка Наталья Борисовна пожалела юных футболистов, которые тренируются в сложных погодных условиях. «Почему не построить крышу над стадионом на «Сахарном»? Бедные футболисты каждый день занимаются под открытым небом. Дети мокрые, холодные бегают и в дождь, и в снег. Вот кому крыша нужна больше! Я бы даже внесла немного дотаций для такого дела», — такое мнение высказала жительница Слуцка.