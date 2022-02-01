На минувшей неделе читатели «Кур’ера» продолжали делиться своими мнениями о введённых в супермаркетах скидках для малоимущих. Обсуждали переход нескольких десятков домов в Слуцке на обслуживание от ЖЭУ к частной фирме. В очередной раз поднимали проблему бездомных животных, предлагали возвести крышу над стадионом в Слуцке.

«Мастер один на 51 дом?»

Вопросы у читателей вызвало новшество, связанное с переходом обслуживания домов от ЖЭУ к частной фирме. В редакцию «Кур’ера» позвонил житель микрорайона «Чехова». Он рассказал, что, когда у него возникла проблема со змеевиком, он позвонил в ЖЭУ-5. А там вдруг узнал, что теперь его дом обслуживает частная компания. Жильцы не понимают, каким образом будут обслуживать частники и почему жильцов не спросили об этом.

Миша Мишин задаётся вопросом: «Интересно, а за невыполненные до 1 января заявки ещё ЖЭУ отвечает? Или свалят на «Амирхан»?». Инна Шилович пишет: «Сморгонь — это 300 км от Слуцка. А мастер один на 51 дом?». Андрей Левченко: «А людей спросили? Они ЧУП «Амирхан» хотят? А отказаться можно?».

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«Сжирали картошку и даже крышки в банках с закатками» житель Слуцка Александр пожаловался на женщин, которые кормят котов. Случчане выразили мнение, что помощь бездомным животным — общая задача государства и общества, что нельзя поощрять жестокое обращение с животными. Много откликов было после того, какпожаловался на женщин, которые кормят котов. Случчане выразили мнение, чточто нельзя поощрять жестокое обращение с животными.

Например, iarisactarosvetskaia считает, что кошки защищают жилища от крыс: «В нашем доме одна потравила котов, которые жили в подвале. Через месяц появились крысы и стали лазить по сараям. Сжирали картошку и даже крышки в банках с заготовками. Я уже не говорю, что в сарай зайти стало страшно. Жди и думай, что они в квартиры проникнут!»

Руслан Березовский думает, что недовольный мужчина может изолировать свой двор от улицы: «Пусть забор из металлопрофиля ставит, и никто не будет к нему лазить. Там же два-три кота около магазина». ludmilapinchuk68: «Пока не начнёт работать закон о жестоком обращении с животными, пока местные власти не помогут волонтёрам с организацией приюта, пока люди не поймут необходимости стерилизации, будут гибнуть животные, будет бесконтрольное размножение. Ветеринарным клиникам нужно ввести хотя бы для пенсионеров льготы на стерилизацию домашних животных». «Когда так цены поднимают, что значат эти 10%» Анна Вениаминовна не понимает, почему скидочная карта с 10%-ной скидкой не действует при оплате товаров с доставкой на дом. «Я по магазинам почти не хожу из-за коронавируса. Покупаю продукты в супермаркете через «Е-доставку». Не понимаю, почему при таком способе не действует скидка, ведь тоже оформляется чек на покупки? А какая разница, как я покупаю. Ведь магазин один. И вообще, в супермаркете так поднялись цены на продукты. Вот утром смотрела белокочанную капусту, она стоила 1,65 рубля, а вечером того же дня уже была по 2,99. Мне за три рубля капуста не нужна! Когда так цены поднимают, что значат эти 10%?» — сказала женщина.

«Дети мокрые, холодные бегают и в дождь, и в снег»

Случчанка Наталья Борисовна пожалела юных футболистов, которые тренируются в сложных погодных условиях. «Почему не построить крышу над стадионом на «Сахарном»? Бедные футболисты каждый день занимаются под открытым небом. Дети мокрые, холодные бегают и в дождь, и в снег. Вот кому крыша нужна больше! Я бы даже внесла немного дотаций для такого дела», — такое мнение высказала жительница Слуцка.

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