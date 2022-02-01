Прапануем фотаздымкі Слуцкага парку 1950-1960-х гадоў, якія захаваліся ў архіве рэдакцыі. Можа, вы пазнаеце людзей на фота, а можа — і сябе. А мы ў кароткіх подпісах раска­жам гістарычныя факты аб месцах, якія зафіксавалі фотакамеры 60-70 гадоў таму.

Час так хутка бяжыць, што не паспееш азірнуцца – і вось, здавалася б, зусім нядаўнія фотаздымкі трапляюць у клас «рэтра». Таму так важна не згубіць іх і захаваць для будучых пакаленняў. Для гэтага «Кур’ер» запускае рубрыку «Слуцк і случчане на старых фота».

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Мы будзем друкаваць падборкі рэтраздымкаў з рэдакцыйнага фотаархіва і прапануем нашым чытачам дасылаць старыя фота нашага горада, якія захоўваюцца ў сямейных альбомах. Мы вельмі спадзяёмся на плённую сумесную працу газеты і чытачоў!