В ветеринарной станции на Жуковского, 24 временно приостановили проведение операций, потому что врачи на больничном. Но все остальные манипуляции проводятся.

Как рассказал «Кур’еру» Вадим Максимчик, начальник Слуцкой городской ветеринарной станции, если операция срочная, то они её смогут провести. Все остальные манипуляции и консультации проводятся в любое время с 8.00 до 17.00 в будние дни (обед с 13.00 до 14.00), а в субботу — с 8.00 до 15.00.

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На этой неделе на ветстанции все операции переведут в плановый режим, то есть они будут по записи, чтобы люди не приезжали с питомцами наобум.