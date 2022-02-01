С 16 февраля всем пользователям газа, в том числе газовых плит, нужно перезаключать договоры. Если раньше был один договор — и на сам газ, и на обслуживание оборудования, то теперь это будут два отдельных документа.

Каким образом 44 тысячи слуцких пользователей успеют всё оформить, «Кур’еру» разъяснил Андрей Фёдоров, директор ПУ «Слуцкгаз».

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«Изменяются Правила пользования газом в быту, — сказал Андрей Фёдорович. — Если раньше был один совмещённый договор на газоснабжение и на техническое обслуживание придомового газового оборудования, то с 16 февраля, согласно Правилам, должно быть два договора: один на газоснабжение, второй на техническое обслуживание.

Сейчас мы готовим графики, будем уведомлять людей и постепенно, не сразу, чтобы не было паники, будем перезаключать эти договоры с пользователями в течение какого-то определённого времени. То есть от прошлых совмещённых договоров мы пока не отказываемся, будем поставлять по ним газ. Они будут действительны, пока мы не заключим новые».

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