По информации «Кур’ера», с прошлой недели в Слуцкой ЦРБ растёт количество положительных мазков на коронавирус. Мы посмотрели, что написано в объявлениях во взрослой поликлинике и на территории больницы.

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

Реклама

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)
График приёма врачей в «красной» зоне поликлиники с 1 по 4 февраля

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

«Спаси свою жизнь!» О чём пишут в объявлениях в Слуцкой больнице во время роста COVID-19 и других инфекций (фото)

 