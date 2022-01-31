Вопрос-ответ: «Должны ли на больничном после инфаркта обследовать бесплатно?»

Неделю назад в редакцию обратился случчанин с вопросом по поводу платного и бесплатного обследования в Слуцкой ЦРБ после перенесённого инфаркта миокарда. В каком случае диагностика проводится бесплатно, объяснила Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ.

«Я прохожу лечение в Слуцкой ЦРБ после инфаркта миокарда. Врач сказала, что необходимо пройти УЗИ сердца. Но направление не дала, сказала, что в нашей больнице нет специалиста, можно пройти только платное обследование в частном медцентре, — рассказал мужчина. — В итоге за это обследование там отдал 48 рублей.

В связи с этим у меня вопрос: должен ли я проходить УЗИ сердца платно, если я на больничном? Читал, что при необходимости пациентов из Слуцка направляют в Солигорск, потому что там находится межрайонный центр. Должна ли врач написать мне направление в Солигорский межрайонный центр, если у нас нет специалиста, а такое обследование мне необходимо?»

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Бесплатно обследуют, но в порядке очереди

«Если пациент находится на амбулаторном этапе наблюдения после инфаркта миокарда, то частоту и периодичность планового ЭхоКГ контроля (то же самое, что и УЗИ сердца — Прим. редакции) определяет лечащий врач, в каждом конкретном случае отдельно, — сказала Елена Малишевская. — В УЗ «Слуцкая ЦРБ» ЭхоКГ выполняется бесплатно, в порядке установленной очереди».

Сколько времени нужно ожидать обследования в очереди, заведующая поликлиникой не уточнила. «По экстренным показаниям все обследования проводятся сразу, — пояснила она. — Если человек находится на больничном, мы тоже эти вопросы решаем бесплатно».

Когда ЭхоКГ для пациента платно

Платно ЭхоКГ может быть рекомендовано при необходимости контроля, если:

не исправен диагностический аппарат;

отсутствует врач УЗ-диагностики (на больничном, в отпуске);

если пациент не хочет находиться в листе ожидания и согласен пройти обследование платно.

Как пояснила заведующая поликлиникой, сейчас (31.01.22) в Слуцкой ЦРБ аппарат ЭхоКГ исправен, специалист работает и бесплатные диагностические обследования проводятся.

Можно ли обследоваться в Солигорском межрайонном центре

«Солигорский межрайонный центр выполняет функцию обеспечения недостающими методами исследования, то есть при отсутствии соответствующего оборудования (например, МРТ, КАГ ). В остальных случаях все исследования выполняются на базе Слуцкой ЦРБ», — пояснила Елена Малишевская.