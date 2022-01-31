Верба в Слуцке выпустила «котики» в последний день января. Чувствует весну или настолько изменился климат?

Верба – первое растение, которое пробуждается после зимней спячки. На берегу Случи сегодня, в последний день января, увидела на кустах и деревьях первые весенние цветы – вербные котики.

Обычно это происходит в конце марта или в апреле. В старину верили, что такое раннее цветение вербы сулит хорошие яровые хлеба. Наши предки считали, что в момент цветения это растение наделено волшебными свойствами, люди с его помощью способны снять напряжение, успокоиться.

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Не так часто в Слуцке можно увидеть вербные кустики или деревья. Люди обламывают их, не щадят, верят в то, что веточки растения чудесным образом помогут восстановить здоровье. Но человек разумный должен помнить и о том, чтобы сохранять растение, не уничтожать его под корень, особенно в черте города. Народная мудрость гласит: «Увидел на вербе пушок — и весна под шесток».