«Слуцкгаз» разъясняет, почему российские счётчики «Гранд» не берут на поверку и как быть людям, которые их уже купили

В «Кур’ер» обратился житель Слуцка Николай. 8 лет назад он установил себе газовый счётчик «Гранд» производства РФ. А теперь подошёл срок поверки прибора. Случчанин обратился в соответствующую службу, но специалисты отказались брать счётчик на поверку, узнав его марку.

Что написал Николай

«Срок работы этого счётчика 24 года, — пишет Николай. — Он имеет сертификацию и все необходимые документы. Вместо поверки, которую проводят бесплатно, мне предложили купить новый прибор. Когда я пришёл в газовый магазин на рынке, то в продаже там увидел точно такой же счётчик «Гранд» и ещё один, «Элехант», за 80 рублей. Продавец сказала, что устанавливают их без ограничений. И как так? Счётчики находятся в свободной продаже, срок службы его 24 года, но через 8 лет потребитель должен его выбросить и купить новый? Как быть потребителям? Если данные марки не подлежат поверке, то зачем их продают? Думаю, что ведомства должны внести ясность».

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Ответ «Слуцкгаза»

Андрей Фёдоров, директор ПУ «Слуцкгаз», разъяснил ситуацию для читателей «Кур’ера».

«Организация, которая поверяет приборы, отказалась от поверки данных счётчиков, — сказал Андрей Фёдорович. — То есть в Беларуси данный счётчик сдать на поверку нельзя. А без поверки он не может выполнять своё назначение. Если у вас стоит неповеренный прибор — это то же самое, что безучётное потребление газа. А это значит повышенный тариф.

Сейчас данные приборы уже не выпускаются. В продаже есть счётчики «Гранд», произведённые ещё до этого решения. Они продаются поверенными. Такой счётчик можно поставить и сейчас, но через 8 лет его поверить будет, опять же, невозможно. Соответственно, он не сможет служить больше этого срока».