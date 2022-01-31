Предприниматель Владимир Бойко, пожалуй, самый известный на Случчине коллекционер и меценат. Десять лет назад, 1 февраля, начал работу его собственный сайт «Наследие Слуцкого края» — виртуальный музей и архив в одном флаконе со множеством уникальных материалов по истории Слуцка и окрестностей.

Накануне юбилея сайта «Кур’ер» поговорил с его осно­вателем о рождении проекта, кто и чем его наполнял и какие интересные вещи случились с «Наследием…» за эти десять лет.

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Как зародилась идея

«Идея зародилась лет 15 назад, — рассказывает Владимир Бойко. — У меня очень много ценных экспо­натов, особенно документаль­ных. Я собирал их всю жизнь. Много старых газет. Например, есть около 30 номеров газеты «Раздавим фашистскую гадину» 1941 года. Была очень большая коллекция самоваров, коллекция подсвечников, отлитых в Слуцке, и много разных раритетов.

Сначала была идея сделать в Слуцке музей. Я обращался к местным властям. Получил ответ: «В Слуцке уже есть музей, и частных музеев нам не надо».

Чтобы показать экспонаты людям, интересующимся историей, я начал заду­мываться о создании сайта. Долго думал, как назвать. Потом посмотрел на всё, что у меня собрано, эти газеты, фотографии, документы — это же наследие! То, что люди оставили после себя. Так и назвал — «Наследие Слуцкого края».

Как создавался сайт

В январе 2012 года ко мне приехали компьютерщики из Минска. Объяснили, как выглядит интернет-платформа, взяли деньги, ничего не сделали и скрылись. Но идея-то уже есть!

Потом я случайно встретил слуцкого программиста Сергея Ковальчука, поговорил с ним. Он сказал: «Хорошо. Я сделаю саму платформу, ищи человека, который поможет тебе дальше».

Я уже знал такого человека — это Володя Хворов. Он нарисовал сайт, потом обслуживал его. И 1 февраля, ровно 10 лет назад, мы этот сайт запустили.

Первые успехи

Количество посетителей на сайте стало расти с мая 2012 года. Тогда Весейская школа, в которой я учился, праздновала 100-летний юбилей. Я долго думал, какой подарок сделать. За деревней Мелешки как-то увидел большие валуны в болоте, и созрела идея.

Один из камней достали из болота, привезли на территорию школы, установили памятную табличку. На сайте разместили живой репортаж об этом, исторический очерк о школе и репортаж с празднования юбилея. С этого момента посещения сайта стали увеличиваться.

Размещали материа­лы о Слуцке. Экспонатов у меня было на много лет вперёд. Выкладывали старые карты, статьи, фотографии. Например, снимки слуцкого дореволюционного фотографа Сомира Юхнина. У меня есть около ста его фоторабот. Они редкие, уникальные — свадеб­ные фото, портреты, сюжеты, пейзажи. Я их покупаю на аукционе, вымениваю.

Вообще, хотелось бы подчеркнуть, что сайт содержится только на мои средства.

Кто помогал наполнять сайт

У нас есть такой знаменитый краевед и художник Игорь Титковский. Мы близко знакомы. Я предложил ему объединить информацию обо всех художниках Случчины в одно целое и выкладывать эти данные на сайте. (СПРАВКА. Игорь Титковский — один из членов редколлегии газеты «Кур’ер», автор нескольких книг и сотен исторических публикаций на страницах газеты и на сайте).

Очень уважаю крае­веда Андрея Попова. Он занимался военной темой. Снял фильм «Гаубица» о 121-й стрелковой дивизии. Именно с его подачи я заинтересовался историей этой дивизии.

Одновременно он собирал информацию о слуцких религиозных строениях — православных, католических, синаго­гах. В этом ему помог и Титковский. У меня были документы, старые картинки и фото­графии, на которых изображены эти здания. Используя документы, Титковский «реконструировал» их внешний вид.

Интересную инфор­мацию о репресси­рованных случчанах предоставил Анатолий Жук, бывший главный редактор газеты «Слуцкі край». Ещё он разместил у нас истории о белорусских писателях.

Сотрудничали с краеведом Верой Грабовской. Она много знает о старом слуцком кладбище на улице 14 Партизан, о его старинных памятниках.

Также я побывал на сельских кладбищах, мы о них тоже выстав­ляли информацию. Например, очень интересные кладбища в Весее и Прощицах. С журналисткой «Кур’ера» Мартой Махун мы делали репортажи про заброшенные кладбища Слуцкого района.

Об обратной связи

Как-то мне позвонил человек и сказал, что хотел бы познако­миться. Оказалось, это сын Григория Родченко, знаменитого слуцкого краеведа, информацию о котором мы размещали на нашем сайте. Я встретился с Вадимом Родченко, он поблагодарил меня за память об отце. А через месяц привёз мне архивы Григория Викторовича. Часть я оцифровал и выложил на сайт.

Про утрату исторической памяти

Смена столетий приводит к утрате определённых доку­ментальных ценностей. Люди покупают старые квартиры и дома, выбрасывают всё оттуда, уничтожают.

Бывает, я еду по деревне и вижу — костёр горит. И рядом в куче лежат книги, бумаги. Оказывается, новые хозяева купили дом и решили всё это сжечь. Я подхожу, прошу, чтобы отдали мне. Они говорят: «Пожалуйста, забирайте, что вам нравится». А там оказываются грамоты, удостове­рения — всё это очень ценно.

Про пенсию и планы

Я недавно вышел на пенсию. Думал, у меня будет больше времени, чтобы заниматься сайтом. Оказалось, что времени ещё меньше, чем до пенсии, потому что я стал осуществлять свои задумки. Например, в этом году исполняется уже 110 лет Весейской школе, надо готовить какое-то мероприятие.

Я сейчас часто бываю на Стародорожчине, где мы исследуем обстоятельства гибели 121-й стрелко­вой дивизии. Планирую связаться с администрацией Слуцкого района по поводу разрешения на поисковые работы, чтобы исследовать места боёв на Случчине 1941 и 1944 годов. Слуцк — очень насыщенное информа­цией место.

Наша платформа очень сильно устарела. Я думаю, вы, когда заходите, это видите. Нужно её обновлять.

Володя Хворов ушёл с «Наследия…». Нужно искать человека, который будет обслуживать и наполнять сайт, оцифровывать и выкладывать материалы, которые уже накопились. А информации у меня сейчас ещё лет на 5-7 вперёд».