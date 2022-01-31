В редакцию «Кур’ера» в четверг, 27 января, позвонила случчанка Людмила Станиславовна. Женщина торгует рассадой на рынке. Она обеспокоена тем, что не смогла получить в магазине свидетельство на семена, которое необходимо иметь теперь по закону.

«Я продаю рассаду на рынке. Прочитала, что для того, чтобы торговать, нужно свидетельство на семена, которые проращиваю. Его должен выдать магазин. Я купила семена в магазине и попросила: «Дайте мне свидетельство». Продавец сказала: «У нас одно есть, но мы же не можем его вам отдать. А где нам свидетельства для вас брать?» Тогда я попросила копию, но они тоже отказали, сказали, что ксерокса у них нет. Так что нам делать?» — спрашивает Людмила Станиславовна.

Реклама

Напомним, что Надежда Игнатович, ведущий агроном, госинспектор Слуцкой инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, сказала: «Свидетельство выдаёт продавец. То есть если физлицо покупает семена для рассады в магазине, то ему должны выписать свидетельство там».

Что говорят продавцы семян

В понедельник, 31 января, «Кур’ер» связался с тремя торговыми точками, где продаются семена: частной, государственной и сетевым супермаркетом. Ни в одной из них продавцам не давали указаний выдавать покупателям свидетельства на семена.

В частной точке продавец слышала о новых правилах, но полагает, что магазин не будет выдавать документы торговцам рассадой. В сетевом магазине рассказали, что покупатели уже просили у них свидетельства, и продавцы ждут распоряжений от руководства, полагая, что ситуация может проясниться в понедельник или на днях. В государственной точке продавец ещё не слышала о необходимости выдавать свидетельства.

Что говорит закон

15 ноября 2021 года вступило в силу постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Следуя ему, продавец (юрлицо или ИП), который реализует семена, оформляет и выдаёт покупателю свидетельство непосредственно при продаже. Форму свидетельства можно скачать на сайте Минсельхозпрода.

Это документ на листах формата А4, который продавец заполняет на компьютере или вручную, заверяет подписью (директора юрлица или ИП) и ставит печать. Ещё он ведёт учёт выданных свидетельств в журнале регистрации.

Что пояснили в отделе торговли

Елена Дубовик, начальник отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома, утром в пятницу, 28 января, сказала «Кур’еру», что данный вопрос будет решаться в течение дня. В понедельник корреспонденту не удалось связаться с Еленой Васильевной: телефон не отвечает. Как только появится официальный комментарий, публикация будет дополнена.

Ранее: Где в Слуцке взять свидетельство на семена, чтобы торговать рассадой на рынке

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить читателей с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.