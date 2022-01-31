Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 24 по 30 января. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛИЛИЯ | СТОРИС | КОНСУЛЬТАЦИИ (@milickaya_liliya)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Котова Ефросиния (@kotovaefrosiniya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @borunov_petya

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sherp)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dubovik (@artemka_dubovik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжела амелькович (@anzhelaamelkovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Козловская (@oksinka_2011)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)