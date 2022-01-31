Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 24 по 30 января. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от ЛИЛИЯ | СТОРИС | КОНСУЛЬТАЦИИ (@milickaya_liliya)

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Публикация от Котова Ефросиния (@kotovaefrosiniya)

 

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Публикация от @borunov_petya

 

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Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sherp)

 

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Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

 

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Публикация от Artem Dubovik (@artemka_dubovik)

 

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Публикация от Анжела амелькович (@anzhelaamelkovich)

 

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Публикация от Оксана Козловская (@oksinka_2011)

 

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Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

 

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Публикация от Ирина (@irina_spakov)