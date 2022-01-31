Две недели в Беларуси действует 10%-ная скидка на социально значимые товары, которая переназначена для пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и малообеспеченных граждан. «Кур’ер» посмотрел действующий список продуктов и какие торговые сети подключились к системе скидок.

Какие продукты относят к социально значимым

Перечень социально значимых товаров первой необходимости опубликовал МАРТ.

Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов, без добавок). Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные). Крупа перловая. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), масла растительного. Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий. Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твёрдых сортов пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления. Говядина (кроме бескостного мяса). Свинина (кроме бескостного мяса). Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлаждённое или замороженное, в тушках. Молоко коровье пастеризованное, за исключением топлёного молока. Кефир из коровьего молока. Сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров. Творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зернёного с добавлением сливок. Сыр (твёрдый, полутвёрдый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твёрдые и полутвёрдые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвёрдых, плавленых, копчёных, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов. Яйцо куриное свежее диетическое или столовое. Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топлёного масла. Масло подсолнечное (подсолнечно-рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) масла. Масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного (смешанного) масла. Яблоки свежие. Капуста белокочанная свежая. Лук репчатый свежий. Свёкла свежая. Морковь свежая. Картофель свежий продовольственный. Сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического в мелкой фасовке 20 граммов и менее. Каши для детского питания сухие молочные обогащённые, быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания. Консервы мясные, мясорастительные для детского питания. Сухие молочные смеси для детского питания. Консервы фруктовые для детского питания.

Какие торговые сети предоставляют скидки на социально значимые товары

Список субъектов торговли, которые заключили соглашение, опубликован на сайте МАРТ:

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Белмаркет;

Гиппо;

Виталюр;

Соседи;

Евроопт;

СантаРитейл;

Доброном;

АЛМИ;

Корона;

Белкоопсоюз;

Простор;

Green;

ДОРОРС.

Напомним, что с 17 января для социально уязвимых категорий граждан действует 10%-ная скидка на некоторые товары. Для того чтобы ею воспользоваться, надо оформить специальную карточку или поменять статус покупателя на «Социальный». Условия в каждом магазине разные — как получить скидку.