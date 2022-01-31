Две недели в Беларуси действует 10%-ная скидка на социально значимые товары, которая переназначена для пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и малообеспеченных граждан. «Кур’ер» посмотрел действующий список продуктов и какие торговые сети подключились к системе скидок.
Какие продукты относят к социально значимым
Перечень социально значимых товаров первой необходимости опубликовал МАРТ.
- Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов, без добавок).
- Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные).
- Крупа перловая.
- Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), масла растительного.
- Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий.
- Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твёрдых сортов пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления.
- Говядина (кроме бескостного мяса).
- Свинина (кроме бескостного мяса).
- Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлаждённое или замороженное, в тушках.
- Молоко коровье пастеризованное, за исключением топлёного молока.
- Кефир из коровьего молока.
- Сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров.
- Творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зернёного с добавлением сливок.
- Сыр (твёрдый, полутвёрдый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твёрдые и полутвёрдые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвёрдых, плавленых, копчёных, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов.
- Яйцо куриное свежее диетическое или столовое.
- Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топлёного масла.
- Масло подсолнечное (подсолнечно-рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) масла.
- Масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного (смешанного) масла.
- Яблоки свежие.
- Капуста белокочанная свежая.
- Лук репчатый свежий.
- Свёкла свежая.
- Морковь свежая.
- Картофель свежий продовольственный.
- Сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического в мелкой фасовке 20 граммов и менее.
- Каши для детского питания сухие молочные обогащённые, быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания.
- Консервы мясные, мясорастительные для детского питания.
- Сухие молочные смеси для детского питания.
- Консервы фруктовые для детского питания.
Какие торговые сети предоставляют скидки на социально значимые товары
Список субъектов торговли, которые заключили соглашение, опубликован на сайте МАРТ:
- Белмаркет;
- Гиппо;
- Виталюр;
- Соседи;
- Евроопт;
- СантаРитейл;
- Доброном;
- АЛМИ;
- Корона;
- Белкоопсоюз;
- Простор;
- Green;
- ДОРОРС.
Напомним, что с 17 января для социально уязвимых категорий граждан действует 10%-ная скидка на некоторые товары. Для того чтобы ею воспользоваться, надо оформить специальную карточку или поменять статус покупателя на «Социальный». Условия в каждом магазине разные — как получить скидку.