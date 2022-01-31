10%-ной скидкой на социально значимые товары теперь могут пользоваться люди с инвалидностью. Такое дополнительное соглашение подписал МАРТ. В список товаров вернули яблоки и овощи.

«Дополнительным соглашением закреплено обязательство сетей распространить социальную скидку, в том числе на овощи и яблоки, регулирование цен на которые закреплено постановлением № 36», — сообщила пресс-служба МАРТ.

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Ранее Совмин исключил из списка социально значимых товаров шесть позиций — яблоки, капусту, лук, морковь, свёклу и картофель.

МАРТ обращает внимание, что к категории «пенсионеры» относятся люди, которым назначен какой-либо вид пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца либо социальная пенсия. А человек, которому установлена группа инвалидности либо степень утраты здоровья (для лиц моложе 18 лет) и которому пенсия (по инвалидности либо социальная) уже назначена, является пенсионером.

Напомним, что с 17 января для социально уязвимых категорий граждан действует 10%-ная скидка на некоторые товары. Для того чтобы ею воспользоваться, надо оформить специальную карточку или поменять статус покупателя на «Социальный». Условия в каждом магазине разные.