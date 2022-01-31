На этой неделе есть гастрономические праздники: День водки и Международный день десерта, а также День бармена. Для всех любителей мата есть повод вернуться к чистой речи во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

31 января — День создания русской водки. 31 января 1865 года русский ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «Соединение спирта с водою». В 1894 году российское правительство запатентовало «менделеевскую» рецептуру водки «Московская особенная», как русскую национальную водку. С тех пор этот напиток стал атрибутом праздничного стола. Петр I основал символическую тяжелую медаль «За пьянство». Вместе с ошейником и цепями она весила 8 кг. Награду вручали отъявленным пьяницам в полицейском участке. Носить ее приказывали неделю. Снять медаль было невозможно.

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31 января 1929 года родился Анатолий Грицкевич. Доктор исторических наук, автор исследований о феодальном Слуцке.

1 февраля — Международный день десерта. Появление этой даты очевидно связано с популярностью десерта кейк-поп, созданного в США. Десерты бывают разные: тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое. Десерт не всегда является сладким блюдом (в этом качестве иногда выступают сыр или икра), так что нельзя однозначно сказать, что десерт – это удел исключительно сладкоежек.

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий. Был впервые отмечен в 1997 году. В представлении многих людей, болота – это грязь, топь и комары. Однако водно-болотные угодья, наряду с лесами, являются важнейшими регенераторами кислорода. Главная ценность болот – это способность накапливать воду и улучшать ее качество. Сегодня в мире всё более популярным становится болотный туризм.

3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Цель праздника – проводить мероприятия по искоренению мата из повседневной жизни, особенно в публичных местах. История праздника неизвестна. Но, есть иссследования, которые доказывают, что мат разрушает энергетику человека. Обычный среднестатистический человек употребляет бранные слова в среднем 230 тысяч раз в течение жизни.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Отмечается с 2005 года. Идею выдвинул Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями. Важной задачей стала профилактика — преодоление беспечного отношения к образу жизни и собственному здоровью.

4 февраля 2007 года в деревне Весея Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил возведенный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

5 февраля – День разукрашивания планов на будущее. История праздника неизвестна. Будущее — оно как белый лист и калейдоскоп одновременно: то невнятно бело-прозрачное, то яркое, многоцветное, — все завит от настроения. Говорят, чтобы добиться желаемых целей, можно повесить на стену большой плакат, на которм нарисовать цели и пути их достижения.

6 февраля — Международный день бармена. Дата празднования Международного дня бармена совпадает с другим праздником – Днём католического святого Аманда. Он считается покровителем рестораторов, пивоваров, виноделов, барменов. день бармена отмечается с 2008 года. Инициаторами стали киевский рок-клуб «Докер Паб» и Международный центр барменов «Planet Z».