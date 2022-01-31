В субботу, 29 января, 29-летний житель Слуцка ехал на автомобиле «Мицубиси Каризма» со стороны вокзала и в районе перекрёстка улиц Ленина и Козинцева-Прокопчика наехал на сидевшую на проезжей части 45-летнюю случчанку. Это произошло около 21.00, сообщает БелТА.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,94 промилле). На ней не было световозвращающих элементов. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами. До это случчанка уже два раза привлекалась за нарушение ПДД.

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По Минской области за прошедшие выходные задержаны 20 нетрезвых водителей, четыре человека получили травмы.