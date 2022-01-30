Свадьба в стиле Гарри Поттера. Молодожёны и гости сделают это, попав в виртуальный мир

Пара из Индии проведёт свою свадьбу в стиле Гарри Поттера. Причём часть церемонии будет проходить не в реальности, а в так называемой метавселенной, то есть в виртуальном пространстве, пишет Thenewsminute.

Молодожёны планируют 6 февраля начать свадьбу в реальности, как традиционную церемонию, а затем гости и новобрачные оденут VR-шлемы, чтобы отпраздновать начало брака в метавселенной.

Команда стартап-компании Quatics Technology создаёт виртуальный мир специально для церемонии.

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Виртуальный свадебный зал будет выглядеть в стиле Хогвартса с магией и персонажами Гарри Поттера. Причём на этой мета-свадьбе гости могут дарить подарки в виде криптовалют или NFT (Невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token), также уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален).