Люди в масках кажутся более привлекательными… Особенно мужчины в синих хирургических

Кардиффский университет исследовал общественное мнение на тему «Как маска меняет восприятие человека человеком?»

И по итогам оказалось, что маска людей красит. Если очень кратко пересказать содержание публикации The Guardian, то суть такая.

Причин много, но две из них основные.

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