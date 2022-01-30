Люди в масках кажутся более привлекательными… Особенно мужчины в синих хирургических

Кардиффский университет исследовал общественное мнение на тему «Как маска меняет восприятие человека человеком?»
И по итогам оказалось, что маска людей красит. Если очень кратко пересказать содержание публикации The Guardian, то суть такая.
Причин много, но две из них основные.
- Первая: когда часть лица закрыта, наш мозг автоматически дополняет картину так, как нам хочется. А ведь хочется красиво.
- Вторая: человек в медицинской маске ассоциируется с медиком. То есть с тем, кто не навредит, а, наоборот, поможет. С тем, кому хочется довериться, пишет Theguardian