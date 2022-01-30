Составлен реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Список

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его суть — ценности передаются из поколения в поколение, но экстремисты, террористы и США оказывают «идеологическое и психологическое воздействие». Они пытаются насадить гражданам России альтернативные — разрушительные и чуждые — идеи и ценности. «Медуза» подробно перечислила, какие ценности указаны в проекте и что угрожает россиянам.
Перечень традиционных ценностей:
- жизнь
- достоинство
- права и свободы человека
- патриотизм
- гражданственность
- служение Отечеству
- ответственность за судьбу Отечества
- высокие нравственные идеалы
- крепкая семья
- созидательный труд
- приоритет духовного над материальным
- гуманизм
- милосердие
- справедливость
- коллективизм
- взаимопомощь
- взаимоуважение
- историческая память
- преемственность поколений
- единство народов России
Этот список «формирующих мировоззрение граждан России нравственных ориентиров» Минкульт оставил открытым.
Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:
- культ эгоизма
- культ вседозволенности
- культ безнравственности
- отрицание идеалов патриотизма
- отрицание идеалов служения Отечеству
- отрицание идеалов продолжения рода
- отрицание идеалов созидательного труда
- отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю
- отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру
Источники угроз традиционным ценностям:
- деятельность экстремистских организаций
- деятельность террористических организаций
- действия США
- действия союзников США
- действия транснациональных корпораций
- действия иностранных некоммерческих организаций
- реформы в области образования, проводимые без учёта традиций
- реформы в области науки, проводимые без учёта традиций
- реформы в области культуры, проводимые без учёта традиций
- реформы в области информационной деятельности, проводимые без учёта традиций
Негативный сценарий развития событий
Сформированы:
- условия для саморазрушения общества
- негативное отношение к воинской службе
- негативное отношение к государственной деятельности в целом
- условия для межнациональных конфликтов
- условия для межконфессиональных конфликтов
Ослаблены:
- государствообразующий русский народ
- дружеские связи
- семейные связи
- иные социальные связи
- общероссийская гражданская идентичность
- единство многонационального народа РФ
Подорваны:
- основы российской государственности
- основы российской самобытности
- доверие к институтам государства
- доверие к правоохранительным органам
- доверие к системе образования
- нравственное здоровье людей
Обесценены и дискредитированы:
- идея служения Отечеству
- идея созидательного труда
Разрушены и искажены:
- историческая память
- историческая правда
- система ценностно-смысловых координат русского языка
Усилены:
- социокультурный разрыв
- социальное неравенство
Успешно внедрены и распространяются:
- деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства
- антиобщественные стереотипы поведения
- аморальный образ жизни
- вседозволенность
- насилие
Растёт употребление:
- алкоголя
- наркотиков
Позитивный сценарий развития событий
Ничего этого не будет. Традиционные ценности успешно сохранены и укреплены.
Сформирована высоконравственная личность:
- разделяющая традиционные российские духовно-нравственные ценности
- обладающая актуальными знаниями и умениями
- способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества
- готовая к мирному созиданию
- готовая к защите Родины
Как выбрать негативный сценарий
Ничего не делать. И «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» он реализуется сам собой.
Как выбрать позитивный сценарий
Государство должно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России»:
- принимать новые нормативно-правовые акты
- разрабатывать государственные программы
- наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий
- сформировать систему общественного контроля
- привлечь на помощь институты гражданского общества
- проводить исследования
- обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей
- освещать реализацию госполитики при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем
- разработать систему показателей эффективности госполитики
- наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту РФ