Составлен реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Список

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его суть — ценности передаются из поколения в поколение, но экстремисты, террористы и США оказывают «идеологическое и психологическое воздействие». Они пытаются насадить гражданам России альтернативные — разрушительные и чуждые — идеи и ценности. «Медуза» подробно перечислила, какие ценности указаны в проекте и что угрожает россиянам.

Перечень традиционных ценностей:

жизнь

достоинство

права и свободы человека

патриотизм

гражданственность

служение Отечеству

ответственность за судьбу Отечества

высокие нравственные идеалы

крепкая семья

созидательный труд

приоритет духовного над материальным

гуманизм

милосердие

справедливость

коллективизм

взаимопомощь

взаимоуважение

историческая память

преемственность поколений

единство народов России

Этот список «формирующих мировоззрение граждан России нравственных ориентиров» Минкульт оставил открытым.

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Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

культ эгоизма

культ вседозволенности

культ безнравственности

отрицание идеалов патриотизма

отрицание идеалов служения Отечеству

отрицание идеалов продолжения рода

отрицание идеалов созидательного труда

отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю

отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

Источники угроз традиционным ценностям:

деятельность экстремистских организаций

деятельность террористических организаций

действия США

действия союзников США

действия транснациональных корпораций

действия иностранных некоммерческих организаций

реформы в области образования, проводимые без учёта традиций

реформы в области науки, проводимые без учёта традиций

реформы в области культуры, проводимые без учёта традиций

реформы в области информационной деятельности, проводимые без учёта традиций

Негативный сценарий развития событий

Сформированы:

условия для саморазрушения общества

негативное отношение к воинской службе

негативное отношение к государственной деятельности в целом

условия для межнациональных конфликтов

условия для межконфессиональных конфликтов

Ослаблены:

государствообразующий русский народ

дружеские связи

семейные связи

иные социальные связи

общероссийская гражданская идентичность

единство многонационального народа РФ

Подорваны:

основы российской государственности

основы российской самобытности

доверие к институтам государства

доверие к правоохранительным органам

доверие к системе образования

нравственное здоровье людей

Обесценены и дискредитированы:

идея служения Отечеству

идея созидательного труда

Разрушены и искажены:

историческая память

историческая правда

система ценностно-смысловых координат русского языка

Усилены:

социокультурный разрыв

социальное неравенство

Успешно внедрены и распространяются:

деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства

антиобщественные стереотипы поведения

аморальный образ жизни

вседозволенность

насилие

Растёт употребление:

алкоголя

наркотиков

Позитивный сценарий развития событий

Ничего этого не будет. Традиционные ценности успешно сохранены и укреплены.

Сформирована высоконравственная личность:

разделяющая традиционные российские духовно-нравственные ценности

обладающая актуальными знаниями и умениями

способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества

готовая к мирному созиданию

готовая к защите Родины

Как выбрать негативный сценарий

Ничего не делать. И «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» он реализуется сам собой.

Как выбрать позитивный сценарий

Государство должно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России»: