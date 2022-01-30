Составлен реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Список

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Составлен реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Список, Слуцк
Фото: pixabay.com

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его суть — ценности передаются из поколения в поколение, но экстремисты, террористы и США оказывают «идеологическое и психологическое воздействие». Они пытаются насадить гражданам России альтернативные — разрушительные и чуждые — идеи и ценности. «Медуза» подробно перечислила, какие ценности указаны в проекте и что угрожает россиянам.

Перечень традиционных ценностей:

  • жизнь
  • достоинство
  • права и свободы человека
  • патриотизм
  • гражданственность
  • служение Отечеству
  • ответственность за судьбу Отечества
  • высокие нравственные идеалы
  • крепкая семья
  • созидательный труд
  • приоритет духовного над материальным
  • гуманизм
  • милосердие
  • справедливость
  • коллективизм
  • взаимопомощь
  • взаимоуважение
  • историческая память
  • преемственность поколений
  • единство народов России

Этот список «формирующих мировоззрение граждан России нравственных ориентиров» Минкульт оставил открытым.

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Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

  • культ эгоизма
  • культ вседозволенности
  • культ безнравственности
  • отрицание идеалов патриотизма
  • отрицание идеалов служения Отечеству
  • отрицание идеалов продолжения рода
  • отрицание идеалов созидательного труда
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

Источники угроз традиционным ценностям:

  • деятельность экстремистских организаций
  • деятельность террористических организаций
  • действия США
  • действия союзников США
  • действия транснациональных корпораций
  • действия иностранных некоммерческих организаций
  • реформы в области образования, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области науки, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области культуры, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области информационной деятельности, проводимые без учёта традиций

Негативный сценарий развития событий

Сформированы:

  • условия для саморазрушения общества
  • негативное отношение к воинской службе
  • негативное отношение к государственной деятельности в целом
  • условия для межнациональных конфликтов
  • условия для межконфессиональных конфликтов

Ослаблены:

  • государствообразующий русский народ
  • дружеские связи
  • семейные связи
  • иные социальные связи
  • общероссийская гражданская идентичность
  • единство многонационального народа РФ

Подорваны:

  • основы российской государственности
  • основы российской самобытности
  • доверие к институтам государства
  • доверие к правоохранительным органам
  • доверие к системе образования
  • нравственное здоровье людей

Обесценены и дискредитированы:

  • идея служения Отечеству
  • идея созидательного труда

Разрушены и искажены:

  • историческая память
  • историческая правда
  • система ценностно-смысловых координат русского языка

Усилены:

  • социокультурный разрыв
  • социальное неравенство

Успешно внедрены и распространяются:

  • деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства
  • антиобщественные стереотипы поведения
  • аморальный образ жизни
  • вседозволенность
  • насилие

Растёт употребление:

  • алкоголя
  • наркотиков

Позитивный сценарий развития событий

Ничего этого не будет. Традиционные ценности успешно сохранены и укреплены.

Сформирована высоконравственная личность:

  • разделяющая традиционные российские духовно-нравственные ценности
  • обладающая актуальными знаниями и умениями
  • способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества
  • готовая к мирному созиданию
  • готовая к защите Родины

Как выбрать негативный сценарий

Ничего не делать. И «в случае отсутствия реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» он реализуется сам собой.

Как выбрать позитивный сценарий

Государство должно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России»:

  • принимать новые нормативно-правовые акты
  • разрабатывать государственные программы
  • наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий
  • сформировать систему общественного контроля
  • привлечь на помощь институты гражданского общества
  • проводить исследования
  • обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей
  • освещать реализацию госполитики при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем
  • разработать систему показателей эффективности госполитики
  • наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать, и готовить ежегодный доклад президенту РФ