Итоговая цена на сигареты складывается не только из затрат на закупку сырья, его транспортировку, переработку, фасовку, зарплат сотрудников, стандартных налогов и так далее.

К каждой купленной пачке идёт непрошеный «бонус» — акциз. То, что для нас — всего лишь привычная бумажка с голограммой, для государства — ещё один налог.

Он, конечно, косвенный, изначально уплачивается производителем, но в итоге переносится на стоимость товара. Так что «наклейка» — тоже за счёт курильщиков. (Акцизы в принципе «назначаются» только на те товары, которые пагубно влияют на здоровье или экологию.)

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«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк
Фото: Валерия Седлюковская

Акцизы за одиннадцать месяцев 2021 года принесли бюджету 3 млрд 285 млн рублей, или почти 93% годового плана. Если в долларах — примерно $1,264 млрд. Разделим итог на всех официальных жителей страны, включая стариков и младенцев, — получается, что каждая белорусская душа уплатила почти $135 только акцизов.

За тот же период налог на прибыль составил 4 млрд 254 млн 400 тыс. рублей, а доходы от внешнеэкономической деятельности — 4 млрд 560 млн. Можно сказать, акцизы дышат в спину этим уважаемым позициям.

Курильщик, кто ты для государства?

Так что, получается, государству выгодно, чтобы белорусы курили? И да, и нет. Всё зависит от того, как далеко заглядывать в будущее. На короткой дистанции курильщик, да ещё заядлый — лучший друг бюджета.

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

 

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

Чтобы отвадить людей от курения, ВОЗ рекомендует увеличить налоги на табачку. Проще говоря, серьёзно повысить цены на сигареты.

Обычный день курильщика

Согласно официальной статистике, алкогольные напитки и табачные изделия съедают только 2,5% доходов домохозяйств.

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

Onlíner приводит рассказ своего читатели Дениса, который бросил курить сигареты 3 августа 2018 года. Денис вместе с друзьями собирался ехать отдыхать на Нарочь. Вышел в подъезд и понял, что с курением пора завязывать, пачку, которая лежала в кармане, спустил в мусоропровод. Молодой человек не соблазнился табаком даже на озере. Друзья курили как обычно, а он налегал на кальян.

— С тех пор сигареты не курю, а вот от кальяна не отказываюсь, уважаю. Но это ещё не конец истории. Был период увлечения вейпами. Завязав с курением различного рода сигарет, прощаться с кальяном Денис всё же не намерен: говорит, это уже особый уклад жизни.

«Могло уйти и 300 рублей»

А вот рассказ ещё одного белоруса — Ивана.

— Бросать курить я пробовал несколько раз. При первой попытке помогла книга Алана Карра. Потом бросал с таблетками. Кстати, с ними было намного легче. Прошлой осенью решил, что пора уже поставить точку. И кстати, финансовый вопрос был не последним.

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

В течение 2021 года я вёл подсчёты своих трат с помощью специальной программы и вдруг осознал, как много денег уходит на курево, особенно если в жизни начинаются какие-то проблемы. И ведь эти деньги можно потратить куда полезнее!

180 рублей, 235, 300 — это мои реальные траты на табачку (так как на работе и улице я курил обычные сигареты, а дома использовал систему нагрева табака).

Это мало того что невыгодно, так ещё и на здоровье стало сказываться: одышка, неважное самочувствие. Зачем мне оно надо? Кстати, недавно обратил внимание на то, сколько сейчас стоят мои сигареты — почти 4,5 рубля. Это ужас!

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

С курительными темпами Ивана можно прикинуть, что за не самый долгий срок без табака он уже сэкономил как минимум 500 рублей. Хорошая сумма — некоторые на такую весь месяц живут.

— Эти 200—300 рублей я не откладываю в сторонку с торжественным видом. Вместе с другими сбережениями они просто переезжают в копилку. «Сигаретный фонд» я не создавал. Как и не поставил цель, на что именно они будут потрачены (точно не на санаторий). Всегда найдётся куда пристроить, — отмечает Иван.

Не выкурено 46 568 сигарет

«Один день — одна пачка» — под таким девизом прошло почти десять лет жизни Евгения. А закурил молодой человек в десятом классе «за гаражами».

— Когда начинал бросать, установил специальную программу. Первое время часто заглядывал в неё, а потом забыл. Так и кочевала она автоматом с одного телефона на другой. И вот сейчас открыл и удивился. Оказывается, за эти годы я не выкурил 46 000 сигарет! Это колоссальная цифра. Честно говоря, сначала даже не поверил: ну не может быть столько. А потом пересчитал — и правда всё сходится.

«Могло уйти и 300 рублей». Сколько можно сэкономить на курении, Слуцк

Приятно радует и колонка «Сэкономлено денег». Там скоро будет $2500, хотя на самом деле и больше: сигареты, которые я курил, подорожали в том числе в долларовом эквиваленте. Но так как я программой, считай, не пользовался, то и никакие значения не менял.

Честно говоря, бросив курить, богаче я не стал. Если бы откладывал по доллару в копилку каждый день, то можно было бы о чём-то говорить.
А так эти деньги распределились по жизни, да и всё. Но в отказе от курения финансовая выгода не самое главное. Ты лучше себя чувствуешь, от тебя не пахнет — одни плюсы.