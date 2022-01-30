Итоговая цена на сигареты складывается не только из затрат на закупку сырья, его транспортировку, переработку, фасовку, зарплат сотрудников, стандартных налогов и так далее.

К каждой купленной пачке идёт непрошеный «бонус» — акциз. То, что для нас — всего лишь привычная бумажка с голограммой, для государства — ещё один налог.

Он, конечно, косвенный, изначально уплачивается производителем, но в итоге переносится на стоимость товара. Так что «наклейка» — тоже за счёт курильщиков. (Акцизы в принципе «назначаются» только на те товары, которые пагубно влияют на здоровье или экологию.)

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Акцизы за одиннадцать месяцев 2021 года принесли бюджету 3 млрд 285 млн рублей, или почти 93% годового плана. Если в долларах — примерно $1,264 млрд. Разделим итог на всех официальных жителей страны, включая стариков и младенцев, — получается, что каждая белорусская душа уплатила почти $135 только акцизов.

За тот же период налог на прибыль составил 4 млрд 254 млн 400 тыс. рублей, а доходы от внешнеэкономической деятельности — 4 млрд 560 млн. Можно сказать, акцизы дышат в спину этим уважаемым позициям.

Курильщик, кто ты для государства?

Так что, получается, государству выгодно, чтобы белорусы курили? И да, и нет. Всё зависит от того, как далеко заглядывать в будущее. На короткой дистанции курильщик, да ещё заядлый — лучший друг бюджета.

Чтобы отвадить людей от курения, ВОЗ рекомендует увеличить налоги на табачку. Проще говоря, серьёзно повысить цены на сигареты.

Обычный день курильщика

Согласно официальной статистике, алкогольные напитки и табачные изделия съедают только 2,5% доходов домохозяйств.

Onlíner приводит рассказ своего читатели Дениса, который бросил курить сигареты 3 августа 2018 года. Денис вместе с друзьями собирался ехать отдыхать на Нарочь. Вышел в подъезд и понял, что с курением пора завязывать, пачку, которая лежала в кармане, спустил в мусоропровод. Молодой человек не соблазнился табаком даже на озере. Друзья курили как обычно, а он налегал на кальян.

— С тех пор сигареты не курю, а вот от кальяна не отказываюсь, уважаю. Но это ещё не конец истории. Был период увлечения вейпами. Завязав с курением различного рода сигарет, прощаться с кальяном Денис всё же не намерен: говорит, это уже особый уклад жизни.

«Могло уйти и 300 рублей»

А вот рассказ ещё одного белоруса — Ивана.

— Бросать курить я пробовал несколько раз. При первой попытке помогла книга Алана Карра. Потом бросал с таблетками. Кстати, с ними было намного легче. Прошлой осенью решил, что пора уже поставить точку. И кстати, финансовый вопрос был не последним.

В течение 2021 года я вёл подсчёты своих трат с помощью специальной программы и вдруг осознал, как много денег уходит на курево, особенно если в жизни начинаются какие-то проблемы. И ведь эти деньги можно потратить куда полезнее!

180 рублей, 235, 300 — это мои реальные траты на табачку (так как на работе и улице я курил обычные сигареты, а дома использовал систему нагрева табака).

Это мало того что невыгодно, так ещё и на здоровье стало сказываться: одышка, неважное самочувствие. Зачем мне оно надо? Кстати, недавно обратил внимание на то, сколько сейчас стоят мои сигареты — почти 4,5 рубля. Это ужас!

С курительными темпами Ивана можно прикинуть, что за не самый долгий срок без табака он уже сэкономил как минимум 500 рублей. Хорошая сумма — некоторые на такую весь месяц живут.

— Эти 200—300 рублей я не откладываю в сторонку с торжественным видом. Вместе с другими сбережениями они просто переезжают в копилку. «Сигаретный фонд» я не создавал. Как и не поставил цель, на что именно они будут потрачены (точно не на санаторий). Всегда найдётся куда пристроить, — отмечает Иван.

Не выкурено 46 568 сигарет

«Один день — одна пачка» — под таким девизом прошло почти десять лет жизни Евгения. А закурил молодой человек в десятом классе «за гаражами».

— Когда начинал бросать, установил специальную программу. Первое время часто заглядывал в неё, а потом забыл. Так и кочевала она автоматом с одного телефона на другой. И вот сейчас открыл и удивился. Оказывается, за эти годы я не выкурил 46 000 сигарет! Это колоссальная цифра. Честно говоря, сначала даже не поверил: ну не может быть столько. А потом пересчитал — и правда всё сходится.

Приятно радует и колонка «Сэкономлено денег». Там скоро будет $2500, хотя на самом деле и больше: сигареты, которые я курил, подорожали в том числе в долларовом эквиваленте. Но так как я программой, считай, не пользовался, то и никакие значения не менял.

Честно говоря, бросив курить, богаче я не стал. Если бы откладывал по доллару в копилку каждый день, то можно было бы о чём-то говорить.

А так эти деньги распределились по жизни, да и всё. Но в отказе от курения финансовая выгода не самое главное. Ты лучше себя чувствуешь, от тебя не пахнет — одни плюсы.