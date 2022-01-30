Слуцкий Хатико и ещё 10 трогательных историй о собачьей любви и верности

1. Уральский «Хатико»

Рыжая лохматая дворняжка почти два года ждёт своего хозяина в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Красноуфимск. О ней уже сняли массу сюжетов местные телевизионщики. Она провожает взглядом все проезжающие машины. К останавливающимся подходит, но не близко. По одной из версии, её хозяин погиб в автокатастрофе, по другой — собаку просто выбросили.

Животное подкармливают дальнобойщики. На Новый год привозили оливье и тортики. Но она их так и не съела.

Многие хотели забрать собаку, но она никого к себе не подпускает. Однажды к ней приехал мужчина, который уверял, что это его пропавший пес по кличке Кузя. Однако собака мужчину так и не признала. Она по-прежнему живёт на обочине. Сердобольные жители местных деревень смастерили для неё будку.

2. Будка для Мухтара

Новая будка для Мухтара из затопленного в июле 2012 года краснодарского города Крымска появилась рядом с домом, где жила его хозяйка. Фаина Чуприна погибла в том страшном наводнении. Её верный пёс Мухтар ждал женщину на руинах дома пять месяцев. Потом соседи построили ему будку.

Они надеются, что когда-нибудь он всё-таки обретёт новых хозяев.

3. По рельсам 1,5 тысячи километров

Четыре месяца длилось путешествие из Астрахани в Пермь питбультерьера по кличке Сэм.

Собака потерялась на вокзале в Астрахани. Убитый горем хозяин Александр Петров чего только не делал, чтобы её найти. «У меня все мысли были только о моем Сэме: где он, что с ним», — вспоминал владелец. Но пёс как в воду канул.

Однажды Александр наткнулся в интернете на объявление, в котором говорилось, что в Перми на железнодорожной станции найдена собака. И была дана её фотография. Александр сразу узнал Сэма. Выяснилось, что собака бежала за поездом, в котором уехал хозяин. Она преодолела 1,5 тысячи километров, пересекла страну с юга на север.

Александр нашёл и забрал пса. Сейчас все счастливы, но Сэм теперь обходит вокзалы стороной.

4. Каждый день со звоном колоколов

Немецкая овчарка по кличке Томми 7 лет прожила в доме итальянки Марии Маргариты Локки в Сан-Доначи, неподалёку от города Бриндизи. Женщина подобрала Томми в поле. Щенка кто-то выбросил. Когда женщина умерла, верный пёс стал каждый день прибегать в церковь, куда они вместе с хозяйкой приходили. На похоронах Марии Маргариты Томми присоединился к скорбящим, и с тех пор он всегда появляется в церкви, как только звон колоколов извещает о начале службы.

5. Выжить 11 сентября

11 сентября 2001 года слепой специалист по вычислительной технике Омар Эдуарду Ривьера работал на 71-м этаже Всемирного торгового центра со своей собакой-поводырём лабрадором-ретривером по кличке Дорадо.

После того, как угнанный террористами самолёт врезался в башню, началась паника. Ривьера и не надеялся, что его спасут. Но он попытался спасти собаку, отцепив от себя поводок. «Я думал, что это конец — шум и жара были ужасающими, но я хотел дать Дорадо шанс спастись. Поэтому я отцепил поводок, потрепал его по голове, подтолкнул его и скомандовал уходить», — рассказывал Ривьера. Собака была отброшена вниз толпой эвакуирующихся людей. Однако преданный пёс и не думал убегать. Через несколько минут он уткнулся в ноги своему хозяину.

Дорадо и ещё один сотрудник центра помогли Ривьере спуститься вниз с 71 этажа. Вскоре после того, как они выбрались на улицу, здание обрушилось.

6. Любви и океан не преграда

Летом 1991 года в одной провинциальной японской газете был опубликован фотоочерк, в котором рассказывалось о трогательной истории собачьей любви.

У рыбака с острова Ако Накамуры была собака по кличке Широ. В январе 1991 года Накамура перебрался на другой островок — Замами. «Однажды утром, — рассказывает Накамура, — через несколько дней после того, как я поселился на Замами, я увидел, что Широ стоит на причале и неотрывно смотрит на виднеющиеся вдали скалы острова Ако. В его глазах была такая тоска, что я испугался: я очень люблю мою собаку. Я не мог понять, что произошло. Широ стоял неподвижно почти час. А на следующий день он исчез. Появился он лишь вечером — усталый и мокрый». Исчезновение собаки повторялось изо дня в день. Но она вечером всегда возвращалась к хозяину. Рыбак решил проследить, куда же исчезает его собака: «Я увидел, что рано утром Широ пришёл на пирс, несколько минут неотрывно смотрел на далёкий островок, а потом бросился в ледяную воду и поплыл. Я был потрясён. До острова Ако две с половиной мили. Неужели он поплыл туда? Но зачем? Я позвонил по радиотелефону своему другу на Ако и попросил его выяснить, туда ли поплыл Широ и зачем».

Друг проследил путь пса. Выяснилось, что каждый день он приплывал к своей подруге — собаке, которая до отъезда рыбака с острова жила по соседству. Возлюбленную Широ звали Мэрелин. Но после «свидания» Широ возвращался к своему хозяину, которого также очень любил. За этим собачьим романом следила вся Япония. Тысячи туристов приезжали на островок Ако специально для того, чтобы увидеть собственными глазами прославленного пса. Широ умер в 2000 году в возрасте 17 лет. Историю его любви увековечили в памятнике.

7. Жизнь продолжается

История собачьей любви в 2011 году потрясла и жителей северного Якутска, которые долго потом обсуждали её на форумах.

Две недели в самые лютые морозы пёс — обычная дворняга — не отходил от своей погибшей подруги — лайки. Драма разыгралась на окраине города. На территории гаражного кооператива местные жители обнаружили мёртвую и уже засыпанную снегом якутскую лайку. Рядом с ней лежало другое существо — тоже собака, пока ещё живая.

Историю этих собак потом рассказал сторож, который их и приручил.

Лайка и крупная серая дворняга, которых сторож подкармливал, выросли и привязались друг к другу. Когда подруга умерла, пес её не оставил, надеясь, наверное, на чудо. Люди ещё долго не решались подойти и похоронить мёртвую лайку.

Но собаке, несшей печальную вахту, со всего города несли еду, положили и тёплую подстилку. Одна семейная пара попыталась забрать пса к себе домой, но он сбежал и вернулся на прежнее место. Только после того, как к дворняге прибились щенки, пёс повеселел и даже начал с ними играть. Жизнь продолжается.

8. Волгоградский «Му-Му»

Поучительная история бескорыстной любви собаки к человеку произошла в Волгограде. К ней вполне подходит известное изречение английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла: «Чем больше я размышляю о людях, тем больше люблю собак».

В одной семье жила дворняжка по кличке Ричи. Собака была неспокойная: лаяла к месту и не к месту, скулила, выла, чем очень злила соседей. На семейном совете хозяева решили избавиться от Ричи, последовав сюжету тургеневского «Му-Му». Свершить чёрное дело поручили главе семейства. Но, оказавшись у воды, мужчина долго ходил вдоль берега туда и обратно, не решаясь утопить несчастное животное. И вдруг… сорвался с крутого обрыва и упал в холодную воду. Хотя в том месте было неглубоко, но судорога свела мышцы, и мужчина начал тонуть. Собака бросилась в воду и с большим трудом вытащила хозяина на берег. Ричи встретили дома как настоящего героя. Соседи больше не жалуются, только хозяину стыдно взглянуть собаке в глаза.

9. Вся жизнь на кладбище

Кладбище Грейфраерс в Шотландском городе Эдинбург было основано в 1561 году. Много людей нашли здесь свой последний приют. Но неподалёку от людских могил есть и погост собаки по кличке Бобби.

Удостоился чести быть погребённым здесь пёс из-за своей необыкновенной преданности хозяину. Истории этой уже более 150 лет: в 1850 году садовник Джон Грей поселился в Эдинбурге. Но найти работу садовника Джон не смог, поэтому устроился в полицию ночным сторожем.

Через несколько лет Джон завёл себе в качестве помощника пса породы скай-терьер и дал ему кличку Бобби. Парочка начала патрулировать городские кварталы. Это продолжалось два года, потом Джон серьёзно заболел и скончался. Похоронили его на кладбище Грейфраерс.

Бобби поселился на могиле хозяина. Поначалу служащие кладбища пытались прогнать оттуда пса, но при первой возможности Бобби возвращался обратно. Упорного пса оставили в покое и даже сделали навес рядом с могилой Джона. В 1867 году в Шотландии был принят закон, согласно которому все собаки в городе должны быть лицензированы, в противном случае они подлежали уничтожению.

У Бобби хозяина не было, поэтому его в любой момент могли схватить и убить. Тогда сэр Уильям Чемберс — лорд-мэр Эдинбурга — заплатил за лицензию Бобби и вручил ему ошейник с медной надписью, на которой было указано, что это Бобби с кладбища Грейфраерс.

Бобби умер в январе 1872 года на могиле хозяина. Собаке в то время было уже 16 лет. Он прожил на кладбище 14 из них. В Шотландии запрещено хоронить животных непосредственно в пределах кладбища. Поэтому специально для Бобби была вырыта могилка перед входными воротами, недалеко от могилы Джона Грея. На надгробии Бобби написано: «Грейфраерс Бобби — скончался 14 января 1872 — в возрасте 16 лет. Пусть его верность и преданность будет уроком для всех нас».

10. Памятник преданности

В России тоже есть свой памятник преданности. Летом 1995 года на окружной дороге Тольятти произошла автомобильная авария. В одной из столкнувшихся машин ехала молодая пара и их собака-овчарка. Люди погибли, а пёс чудом выжил.

7 лет, в жару и холод, пёс охранял место, где погибли его хозяева. Местные жители дали ему новую кличку — Константин (в переводе с греческого «постоянный», «верный»). Кто бы ни пытался его забрать, терпел неудачу. Собака убегала и возвращалась на место аварии. Она ждала вишневую «десятку» — машину, в которой ехала несчастная семья.

В 2002 году собака умерла. Вскоре на обочине, где Константин ждал своих хозяев, появился плакат с надписью: «Псу, научившему нас любви и преданности». Но плакат постоянно сдувало ветром. Тогда тольяттинская общественность выступила с инициативой поставить Константину настоящий бронзовый памятник. Через год после смерти собаки был установлен памятник с надписью «Памятник преданности». Деньги на него собрали жители Тольятти.

Теперь всех проезжающих мимо встречает бронзовый пес. Надпись на памятнике такая же, как и на плакате: «Псу, научившему нас любви и преданности. Люди.»

Компетентно

Елена Непринцева, заведующая отделением научных исследований Московского зоопарка, кандидат биологических наук:

— Собаки — существа социальные. Как и их ближайшие родственники — волки, которые живут в сложноорганизованных группах, в которых есть развития система коммуникаций. У них очень большая потребность друг в друге. Например, волки охотятся сообща. И благодаря этому могут одолеть даже такого крупного зверя, как лось. Волков люди не приручили, а вот собак — да. И собаки научились считывать жесты, повадки людей. Они это воспринимают как своеобразный язык. Многое в поведении собак обусловлено тем, в какой среде они воспитывались. Если щенок изначально живёт с человеком, он начинает взаимодействовать только с людьми, а своих сородичей боится. Если, наоборот, оказывается среди собак, тогда опасается человека.

А вот кошки, которые также стали домашними животными, — по своей природе одиночки. Также, как и более крупные и хищные представители их вида, — львы, тигры… Биологическая особенность кошачьих — отсутствие потребности к жизни в группе. К людям кошки относятся в основном как к источнику корма.