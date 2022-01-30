Слуцкий Хатико и ещё 10 трогательных историй о собачьей любви и верности

Эту фотографию в «Кур’ер» прислала случчанка Екатерина. Она поздно вечером возвращалась с работы и увидела в автобусе красивого пса, похожего на овчарку. Он то смотрел в окно, то лежал на сиденье. Собака явно тосковала.
Екатерина написала, что ей стало очень грустно от этой картины. «Кого потерял этот славный пёс? Или его хозяева умерли? Или бросили его? Или он потерялся?» — написала девушка. — Мне вспомнилась жуткая картина, которую я однажды видела в Слуцке. Хозяин привязывал свою собаку прямо возле железнодорожных рельсов. Он хотел, чтобы её раздавил поезд. А она даже не сопротивлялась и покорно ждала своей участи. Хорошо, что рядом оказался другой мужчина, который отвязал её.
Как хозяева могут бросать своих животных? Ведь собаки — это самые преданные существа! Я очень надеюсь, что этот слуцкий четвероногий пассажир найдёт свой дом и любящих хозяев. А может, кто-то знает, где его дом».
Вот такие 10 жизненных историй о собачей любви и верности собрала «RG.RU»
1. Уральский «Хатико»
Рыжая лохматая дворняжка почти два года ждёт своего хозяина в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Красноуфимск. О ней уже сняли массу сюжетов местные телевизионщики. Она провожает взглядом все проезжающие машины. К останавливающимся подходит, но не близко. По одной из версии, её хозяин погиб в автокатастрофе, по другой — собаку просто выбросили.
Животное подкармливают дальнобойщики. На Новый год привозили оливье и тортики. Но она их так и не съела.
Многие хотели забрать собаку, но она никого к себе не подпускает. Однажды к ней приехал мужчина, который уверял, что это его пропавший пес по кличке Кузя. Однако собака мужчину так и не признала. Она по-прежнему живёт на обочине. Сердобольные жители местных деревень смастерили для неё будку.
2. Будка для Мухтара
Новая будка для Мухтара из затопленного в июле 2012 года краснодарского города Крымска появилась рядом с домом, где жила его хозяйка. Фаина Чуприна погибла в том страшном наводнении. Её верный пёс Мухтар ждал женщину на руинах дома пять месяцев. Потом соседи построили ему будку.
Они надеются, что когда-нибудь он всё-таки обретёт новых хозяев.
3. По рельсам 1,5 тысячи километров
Четыре месяца длилось путешествие из Астрахани в Пермь питбультерьера по кличке Сэм.
Собака потерялась на вокзале в Астрахани. Убитый горем хозяин Александр Петров чего только не делал, чтобы её найти. «У меня все мысли были только о моем Сэме: где он, что с ним», — вспоминал владелец. Но пёс как в воду канул.
Однажды Александр наткнулся в интернете на объявление, в котором говорилось, что в Перми на железнодорожной станции найдена собака. И была дана её фотография. Александр сразу узнал Сэма. Выяснилось, что собака бежала за поездом, в котором уехал хозяин. Она преодолела 1,5 тысячи километров, пересекла страну с юга на север.
Александр нашёл и забрал пса. Сейчас все счастливы, но Сэм теперь обходит вокзалы стороной.
4. Каждый день со звоном колоколов
Немецкая овчарка по кличке Томми 7 лет прожила в доме итальянки Марии Маргариты Локки в Сан-Доначи, неподалёку от города Бриндизи. Женщина подобрала Томми в поле. Щенка кто-то выбросил. Когда женщина умерла, верный пёс стал каждый день прибегать в церковь, куда они вместе с хозяйкой приходили. На похоронах Марии Маргариты Томми присоединился к скорбящим, и с тех пор он всегда появляется в церкви, как только звон колоколов извещает о начале службы.
5. Выжить 11 сентября
11 сентября 2001 года слепой специалист по вычислительной технике Омар Эдуарду Ривьера работал на 71-м этаже Всемирного торгового центра со своей собакой-поводырём лабрадором-ретривером по кличке Дорадо.
После того, как угнанный террористами самолёт врезался в башню, началась паника. Ривьера и не надеялся, что его спасут. Но он попытался спасти собаку, отцепив от себя поводок. «Я думал, что это конец — шум и жара были ужасающими, но я хотел дать Дорадо шанс спастись. Поэтому я отцепил поводок, потрепал его по голове, подтолкнул его и скомандовал уходить», — рассказывал Ривьера. Собака была отброшена вниз толпой эвакуирующихся людей. Однако преданный пёс и не думал убегать. Через несколько минут он уткнулся в ноги своему хозяину.
Дорадо и ещё один сотрудник центра помогли Ривьере спуститься вниз с 71 этажа. Вскоре после того, как они выбрались на улицу, здание обрушилось.
6. Любви и океан не преграда
Летом 1991 года в одной провинциальной японской газете был опубликован фотоочерк, в котором рассказывалось о трогательной истории собачьей любви.
У рыбака с острова Ако Накамуры была собака по кличке Широ. В январе 1991 года Накамура перебрался на другой островок — Замами. «Однажды утром, — рассказывает Накамура, — через несколько дней после того, как я поселился на Замами, я увидел, что Широ стоит на причале и неотрывно смотрит на виднеющиеся вдали скалы острова Ако. В его глазах была такая тоска, что я испугался: я очень люблю мою собаку. Я не мог понять, что произошло. Широ стоял неподвижно почти час. А на следующий день он исчез. Появился он лишь вечером — усталый и мокрый». Исчезновение собаки повторялось изо дня в день. Но она вечером всегда возвращалась к хозяину. Рыбак решил проследить, куда же исчезает его собака: «Я увидел, что рано утром Широ пришёл на пирс, несколько минут неотрывно смотрел на далёкий островок, а потом бросился в ледяную воду и поплыл. Я был потрясён. До острова Ако две с половиной мили. Неужели он поплыл туда? Но зачем? Я позвонил по радиотелефону своему другу на Ако и попросил его выяснить, туда ли поплыл Широ и зачем».
Друг проследил путь пса. Выяснилось, что каждый день он приплывал к своей подруге — собаке, которая до отъезда рыбака с острова жила по соседству. Возлюбленную Широ звали Мэрелин. Но после «свидания» Широ возвращался к своему хозяину, которого также очень любил. За этим собачьим романом следила вся Япония. Тысячи туристов приезжали на островок Ако специально для того, чтобы увидеть собственными глазами прославленного пса. Широ умер в 2000 году в возрасте 17 лет. Историю его любви увековечили в памятнике.
7. Жизнь продолжается
История собачьей любви в 2011 году потрясла и жителей северного Якутска, которые долго потом обсуждали её на форумах.
Две недели в самые лютые морозы пёс — обычная дворняга — не отходил от своей погибшей подруги — лайки. Драма разыгралась на окраине города. На территории гаражного кооператива местные жители обнаружили мёртвую и уже засыпанную снегом якутскую лайку. Рядом с ней лежало другое существо — тоже собака, пока ещё живая.
Историю этих собак потом рассказал сторож, который их и приручил.
Лайка и крупная серая дворняга, которых сторож подкармливал, выросли и привязались друг к другу. Когда подруга умерла, пес её не оставил, надеясь, наверное, на чудо. Люди ещё долго не решались подойти и похоронить мёртвую лайку.
Но собаке, несшей печальную вахту, со всего города несли еду, положили и тёплую подстилку. Одна семейная пара попыталась забрать пса к себе домой, но он сбежал и вернулся на прежнее место. Только после того, как к дворняге прибились щенки, пёс повеселел и даже начал с ними играть. Жизнь продолжается.
8. Волгоградский «Му-Му»
Поучительная история бескорыстной любви собаки к человеку произошла в Волгограде. К ней вполне подходит известное изречение английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла: «Чем больше я размышляю о людях, тем больше люблю собак».
В одной семье жила дворняжка по кличке Ричи. Собака была неспокойная: лаяла к месту и не к месту, скулила, выла, чем очень злила соседей. На семейном совете хозяева решили избавиться от Ричи, последовав сюжету тургеневского «Му-Му». Свершить чёрное дело поручили главе семейства. Но, оказавшись у воды, мужчина долго ходил вдоль берега туда и обратно, не решаясь утопить несчастное животное. И вдруг… сорвался с крутого обрыва и упал в холодную воду. Хотя в том месте было неглубоко, но судорога свела мышцы, и мужчина начал тонуть. Собака бросилась в воду и с большим трудом вытащила хозяина на берег. Ричи встретили дома как настоящего героя. Соседи больше не жалуются, только хозяину стыдно взглянуть собаке в глаза.
9. Вся жизнь на кладбище
Кладбище Грейфраерс в Шотландском городе Эдинбург было основано в 1561 году. Много людей нашли здесь свой последний приют. Но неподалёку от людских могил есть и погост собаки по кличке Бобби.
Удостоился чести быть погребённым здесь пёс из-за своей необыкновенной преданности хозяину. Истории этой уже более 150 лет: в 1850 году садовник Джон Грей поселился в Эдинбурге. Но найти работу садовника Джон не смог, поэтому устроился в полицию ночным сторожем.
Через несколько лет Джон завёл себе в качестве помощника пса породы скай-терьер и дал ему кличку Бобби. Парочка начала патрулировать городские кварталы. Это продолжалось два года, потом Джон серьёзно заболел и скончался. Похоронили его на кладбище Грейфраерс.
Бобби поселился на могиле хозяина. Поначалу служащие кладбища пытались прогнать оттуда пса, но при первой возможности Бобби возвращался обратно. Упорного пса оставили в покое и даже сделали навес рядом с могилой Джона. В 1867 году в Шотландии был принят закон, согласно которому все собаки в городе должны быть лицензированы, в противном случае они подлежали уничтожению.
У Бобби хозяина не было, поэтому его в любой момент могли схватить и убить. Тогда сэр Уильям Чемберс — лорд-мэр Эдинбурга — заплатил за лицензию Бобби и вручил ему ошейник с медной надписью, на которой было указано, что это Бобби с кладбища Грейфраерс.
Бобби умер в январе 1872 года на могиле хозяина. Собаке в то время было уже 16 лет. Он прожил на кладбище 14 из них. В Шотландии запрещено хоронить животных непосредственно в пределах кладбища. Поэтому специально для Бобби была вырыта могилка перед входными воротами, недалеко от могилы Джона Грея. На надгробии Бобби написано: «Грейфраерс Бобби — скончался 14 января 1872 — в возрасте 16 лет. Пусть его верность и преданность будет уроком для всех нас».
10. Памятник преданности
В России тоже есть свой памятник преданности. Летом 1995 года на окружной дороге Тольятти произошла автомобильная авария. В одной из столкнувшихся машин ехала молодая пара и их собака-овчарка. Люди погибли, а пёс чудом выжил.
7 лет, в жару и холод, пёс охранял место, где погибли его хозяева. Местные жители дали ему новую кличку — Константин (в переводе с греческого «постоянный», «верный»). Кто бы ни пытался его забрать, терпел неудачу. Собака убегала и возвращалась на место аварии. Она ждала вишневую «десятку» — машину, в которой ехала несчастная семья.
В 2002 году собака умерла. Вскоре на обочине, где Константин ждал своих хозяев, появился плакат с надписью: «Псу, научившему нас любви и преданности». Но плакат постоянно сдувало ветром. Тогда тольяттинская общественность выступила с инициативой поставить Константину настоящий бронзовый памятник. Через год после смерти собаки был установлен памятник с надписью «Памятник преданности». Деньги на него собрали жители Тольятти.
Теперь всех проезжающих мимо встречает бронзовый пес. Надпись на памятнике такая же, как и на плакате: «Псу, научившему нас любви и преданности. Люди.»
Елена Непринцева, заведующая отделением научных исследований Московского зоопарка, кандидат биологических наук:
— Собаки — существа социальные. Как и их ближайшие родственники — волки, которые живут в сложноорганизованных группах, в которых есть развития система коммуникаций. У них очень большая потребность друг в друге. Например, волки охотятся сообща. И благодаря этому могут одолеть даже такого крупного зверя, как лось. Волков люди не приручили, а вот собак — да. И собаки научились считывать жесты, повадки людей. Они это воспринимают как своеобразный язык. Многое в поведении собак обусловлено тем, в какой среде они воспитывались. Если щенок изначально живёт с человеком, он начинает взаимодействовать только с людьми, а своих сородичей боится. Если, наоборот, оказывается среди собак, тогда опасается человека.
А вот кошки, которые также стали домашними животными, — по своей природе одиночки. Также, как и более крупные и хищные представители их вида, — львы, тигры… Биологическая особенность кошачьих — отсутствие потребности к жизни в группе. К людям кошки относятся в основном как к источнику корма.