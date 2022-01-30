С 2011 по 2020 год число граждан Беларуси, находящихся в Польше, увеличилось более чем в 7,5 раза — с 3,6 тысячи до почти 28 тысяч человек. А граждан Украины — в 18,5 раза.

В целом же, согласно польской статистике, количество иностранных граждан из разных стран, легально находящихся в Польше, во втором десятилетии XXI века выросло почти в 5 раз — с 91 тыс. до 452 тыс. человек.

Об этом говорится в работе Владислава Воротникова и Анджея Габарта из МГИМО «Миграция жителей постсоветского пространства в Польшу и страны Балтии: динамика и особенности». Работа опубликована в научном журнале «Балтийский регион». Об этом пишет Thinktanks.

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В научной статье сообщается, что начиная с 2014 года самой многочисленной группой иностранных граждан, имеющих разрешение на пребывание в Польше, стали граждане Украины. Их численность в анализируемый период (2011—2020) возросла более чем в 18,5 раза — с 13 тыс. до 241,6 тыс. чел.

В 2020 году граждане Украины составляли более 53% от всех иностранцев, находящихся в Польше.

В первую пятёрку также вошли Беларусь и Россия.

Количество граждан Беларуси, находящихся в Польше, увеличилось более чем в 7,5 раза — с 3,6 тыс. до почти 28 тыс. человек,

а граждан России — в 1,6 раза: с 7,5 тыс. до 12,2 тыс. человек.

Украинский исход

Как отмечают авторы публикации, в настоящее время основной причиной миграции украинцев в Польшу (помимо географической, культурной и языковой близости) становятся экономические условия в стране исхода, отсутствие перспектив на внутреннем рынке труда и политика сменяющих друг друга правительств, которые не смогли добиться существенного улучшения экономических показателей.

«Кроме того, украинцев тревожат отсутствие перспектив трудоустройства и повсеместная коррупция на родине. Огромные диспропорции в зарплатах и обесценивание гривны по отношению к другим валютам после 2014 года заставляют их мигрировать в поисках стабильных источников дохода. В конце 2010-х годов украинские работники трудились в каждой десятой польской компании (39% крупных компаний, 21% средних и 6% малых) преимущественно в производственных отраслях или в сфере услуг», — говорится в статье.

Белорусские причины

В научной работе также сообщается, что с 2019 года граждане Беларуси — вторая по численности группа иностранцев, проживающих в Польше.

«В 2020 году подавляющее большинство белорусов (63%) получили разрешение на временное проживание с целью работы; также значительной была группа лиц, которая в качестве переезда в Польшу задекларировала воссоединение семьи (22%) или получение образования (5%). Начиная с лета 2020 года выросло количество обращений граждан Беларуси за международной защитой в Польше. Всего в 2020 году было зарегистрировано 405 заявлений. В качестве причины обращения декларировалась сложная политическая ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов 2020 года.

Квалификация приехавших в Польшу

Большинство из прибывших в Польшу мигрантов — граждане Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и России, обладающие средней или высокой квалификацией, которые покинули свою страну в поисках интересной и хорошо оплачиваемой работы.

Мнение уехавших

Согласно опросу, проведённому в первом квартале 2019 г. среди граждан постсоветского пространства, находящихся в Польше и имеющих разрешение на работу, 70% считают, что приезд в Польшу был выгоден и полезен для них, поэтому они планируют продолжать жить в этой стране.

Почти 60% опрошенных признались, что не видят своего будущего на родине, а 95% не удовлетворены уровнем зарплат и экономическим развитием в своей стране.

Около 30% опрошенных экономических иммигрантов стремятся получить в Польше хорошее медицинское обслуживание, образование и социальное обеспечение. Чуть более половины респондентов убеждены, что в Польше можно зарабатывать гораздо больше, выполняя при этом менее престижную работу, чем дома.

Борьба за мигрантов

Исследователи обращают внимание, что в последние годы Польша и страны Балтии превращаются из государств-доноров в государства-реципиенты рабочей силы.

«С учётом описанных тенденций России важно активнее участвовать в борьбе за привлечение высококвалифицированных работников из государств европейской части постсоветского пространства — в первую очередь Украины и Беларуси, поскольку миграция из остальных государств в государства Балтии и Польшу носит в целом ограниченный характер», — делают вывод сотрудники МГИМО.