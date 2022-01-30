Бурцева Ольга Анатольевна, 43-летняя жительница Слуцка, 12 января ушла из дома (по адресу улица Чехова, 55) на работу и пропала. Приметы: рост 157-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые чёрные до плеч, глаза зелёные. На левой брови шрам. Разыскивается Слуцким РОВД. Всех, кто владеет информацией, ПСО «Ангел» просит сообщить по телефонам +375(29)677-8882, 7733 или 102.

Умер актёр Леонид Куравлёв

В воскресенье, 30 января, в Москве после тяжёлой болезни умер Леонид Куравлёв. Ему было 85 лет. Куравлёв сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием «Золотой телёнок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня». ТАСС

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В Ташкенте мать бросила маленькую дочку в вольер к медведю с пятиметровой высоты

В пятницу, 28 января, молодая женщина с трёхлетней дочерью пришла в зоопарк в Ташкенте. Там, на глазах у всех, она перекинула своего ребёнка через металлическую ограду. Люди пытались остановить мать, но она сбросила дочь вниз к кавказскому бурому медведю с пятиметровой высоты.

Медведь Зузу понюхал девочку и отошёл. Потом сразу пошёл во внутреннее помещение, куда его позвали работники зоопарка. У ребёнка нашли ушибы от падения. Против матери возбуждено уголовное дело. Газета.ru

На польской дороге столкнулись грузовики. Водитель-белорус погиб

Утром в воскресенье на польской дороге DK8 Białystok — Augustów столкнулись два грузовика. Один из них перевозил легковоспламеняющиеся химические вещества, которые не загорелись: груз только вылетел за пределы дороги. Второй грузовик после удара охватил огонь. Один из водителей — белорус — погиб. Второго доставили в больницу. Onliner