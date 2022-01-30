Эхо недели: изменения по налогам, социальные скидки и обращение Александра Лукашенко

На этой неделе читатели «Кур’ера» вспоминали о трагедии Слуцких гетто, разбирались в новых налогах и правилах торговли рассадой, пытались купить продукты с социальными скидками и следили за трансляцией речи Александра Лукашенко. Об этом и не только — в нашем обзоре.

В городе и районе

Слуцкий пивоваренный завод больше официально не существует. 24 января этого года его исключили из Единого государственного регистра юридических лиц и ИП. Экономический суд Минской области завершил ликвидацию ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» 21 декабря 2021 года.

С 1 января техническим обслуживанием 24 многоквартирных домов в микрорайоне «Чехова» и 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи занимается ЧУП «Амирхан». Это частная компания из Сморгони, которая выиграла тендер на услугу.

ЧУП «Амирхан». Это частная компания из Сморгони, которая выиграла тендер на услугу. Слуцкий сыродельный комбинат обратил внимание , что в России продаётся много поддельного масла, на котором в качестве производителя указано наше предприятие и даже его настоящие реквизиты. Комбинат обращает внимание, что не имеет отношения к маслам «Слуцкая корова», «Ваминка» и «Слуцкая буренка».

, что в России продаётся много поддельного масла, на котором в качестве производителя указано наше предприятие и даже его настоящие реквизиты. Комбинат обращает внимание, что не имеет отношения к маслам «Слуцкая корова», «Ваминка» и «Слуцкая буренка». Слуцкая инспекция по семеноводству объяснила, какой рассадой сейчас могут торговать физлица и какое нужно для этого свидетельство.

Люди

Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. Она рассказала «Кур’еру» о работе и своём главном увлечении — футболе. Девушка считает, что именно он помог ей стать врачом.

Реклама

Сварщики из Слуцка Радислав Качур и Дмитрий Черныш какое-то время работали по договорам подряда в ООО «УниверсалСтальСервис». По их словам, фирма осталась должна им деньги за работу. Почитайте их историю и что они планируют делать.

Экономика

С 2022 года многие предприниматели не имеют права работать по упрощённой системе налогообложения. Сфера применения единого налога тоже сократилась, а размер ставок вырос в 2-4 раза. Слуцкие ИП уже ощутили на себе перемены. Почитайте , что они говорят.

, что они говорят. Список ставок единого налога с ИП в Слуцке, Солигорске и других соседних городах есть по этой ссылке . Смотрите и сохраняйте себе.

А здесь можно почитать , что изменится в 2022 году в налогообложении для ремесленников и владельцев агроэкоусадеб.

Недавно в супермаркетах ввели 10%-ю скидку для пенсионеров, многодетных и малоимущих. «Кур’ер» спросил у жителей города, пользуются ли они этой скидкой и помогает ли она экономить. Вот что ответили случчане.

Ещё насчёт скидки нам написали многодетная мама из Красной Слободы и пенсионерка из Минска. У них оказалось не всё гладко с социальными карточками.

многодетная мама из Красной Слободы и пенсионерка из Минска. У них оказалось не всё гладко с социальными карточками. Во вторник, 25 января, из перечня социально значимых товаров с 25 января исключили ряд позиций, в том числе картошку.

ряд позиций, в том числе картошку. С 26 января в Беларуси ввели предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию, в частности, на ту же картошку.

Политика

В пятницу, 28 января, во Дворце Республики Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Он затронул темы возможной войны и вооружения, высказался о ситуации в соседних странах и об эмигрантах. Цитаты и краткий пересказ можно почитать по этой ссылке.

Происшествия

В среду, 26 января, на 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» погиб железнодорожник 1962 года рождения. По предварительной информации, в негабаритном месте путей работник не покинул подножку соединителя поездов, зацепился за металлическую конструкцию натяжения троса и получил внутренние телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Почитать и посмотреть

В четверг, 27 января, отмечался День памяти жертв Холокоста. Краевед Вера Грабовская нашла на сайте Мемориала Яд Вашем фотографии некоторых слуцких детей-евреев, которые погибли в 1941-1943 годах во время нацистской оккупации города.

Светлана Правдинская собрала несколько хорошо сохранившихся советских шапок. «Кур’ер» провёл фотосессию в них. Наши модели: Милана Малышева и Александра Барановская, 11-классницы из школы №5 Слуцка. Посмотрите, идут ли нынешним школьницам головные уборы из прошлой эпохи.