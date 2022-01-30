Эхо недели: изменения по налогам, социальные скидки и обращение Александра Лукашенко

На этой неделе читатели «Кур’ера» вспоминали о трагедии Слуцких гетто, разбирались в новых налогах и правилах торговли рассадой, пытались купить продукты с социальными скидками и следили за трансляцией речи Александра Лукашенко. Об этом и не только — в нашем обзоре.
В городе и районе
- Слуцкий пивоваренный завод больше официально не существует. 24 января этого года его исключили из Единого государственного регистра юридических лиц и ИП. Экономический суд Минской области завершил ликвидацию ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» 21 декабря 2021 года.
- С 1 января техническим обслуживанием 24 многоквартирных домов в микрорайоне «Чехова» и 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи занимается ЧУП «Амирхан». Это частная компания из Сморгони, которая выиграла тендер на услугу.
- Слуцкий сыродельный комбинат обратил внимание, что в России продаётся много поддельного масла, на котором в качестве производителя указано наше предприятие и даже его настоящие реквизиты. Комбинат обращает внимание, что не имеет отношения к маслам «Слуцкая корова», «Ваминка» и «Слуцкая буренка».
- Слуцкая инспекция по семеноводству объяснила, какой рассадой сейчас могут торговать физлица и какое нужно для этого свидетельство.
Люди
Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. Она рассказала «Кур’еру» о работе и своём главном увлечении — футболе. Девушка считает, что именно он помог ей стать врачом.
Сварщики из Слуцка Радислав Качур и Дмитрий Черныш какое-то время работали по договорам подряда в ООО «УниверсалСтальСервис». По их словам, фирма осталась должна им деньги за работу. Почитайте их историю и что они планируют делать.
Экономика
- С 2022 года многие предприниматели не имеют права работать по упрощённой системе налогообложения. Сфера применения единого налога тоже сократилась, а размер ставок вырос в 2-4 раза. Слуцкие ИП уже ощутили на себе перемены. Почитайте, что они говорят.
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Список ставок единого налога с ИП в Слуцке, Солигорске и других соседних городах есть по этой ссылке. Смотрите и сохраняйте себе.
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А здесь можно почитать, что изменится в 2022 году в налогообложении для ремесленников и владельцев агроэкоусадеб.
- Недавно в супермаркетах ввели 10%-ю скидку для пенсионеров, многодетных и малоимущих. «Кур’ер» спросил у жителей города, пользуются ли они этой скидкой и помогает ли она экономить. Вот что ответили случчане.
- Ещё насчёт скидки нам написали многодетная мама из Красной Слободы и пенсионерка из Минска. У них оказалось не всё гладко с социальными карточками.
- Во вторник, 25 января, из перечня социально значимых товаров с 25 января исключили ряд позиций, в том числе картошку.
- С 26 января в Беларуси ввели предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию, в частности, на ту же картошку.
Политика
В пятницу, 28 января, во Дворце Республики Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Он затронул темы возможной войны и вооружения, высказался о ситуации в соседних странах и об эмигрантах. Цитаты и краткий пересказ можно почитать по этой ссылке.
Происшествия
В среду, 26 января, на 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» погиб железнодорожник 1962 года рождения. По предварительной информации, в негабаритном месте путей работник не покинул подножку соединителя поездов, зацепился за металлическую конструкцию натяжения троса и получил внутренние телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Почитать и посмотреть
В четверг, 27 января, отмечался День памяти жертв Холокоста. Краевед Вера Грабовская нашла на сайте Мемориала Яд Вашем фотографии некоторых слуцких детей-евреев, которые погибли в 1941-1943 годах во время нацистской оккупации города.
Светлана Правдинская собрала несколько хорошо сохранившихся советских шапок. «Кур’ер» провёл фотосессию в них. Наши модели: Милана Малышева и Александра Барановская, 11-классницы из школы №5 Слуцка. Посмотрите, идут ли нынешним школьницам головные уборы из прошлой эпохи.