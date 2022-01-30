14-летние подростки и женщины после 55-ти оказались основными агрессорами рунета

Иногда, читая комментарии под своими постами, становится страшно. Но это же сайт хорошего настроения, так что тут не чему удивляться.

Учёными было проведено исследование, согласно которому чаще всего агрессивные комментарии в рунете пишет молодёжь от 14 до 19 лет, сообщает Fishki.net.

Brand Analytics проанализировал сообщения в социальных сетях и сайтах за конец 2018 года. Изучив более 6 миллионов комментариев, эксперты пришли к выводу, что чаще всего разговор на повышенных тонах на политические и игровые темы.

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Среди миллионов сообщений примерно 5% содержали какую-либо агрессию. В большинстве своём люди не переходят на личности (86% комментариев), 13,9% людей переходят на личности, некоторые вымещают злобу в отношении неодушевлённых предметов.

Подростки и молодёжь после завершения университетов — две самые активные возрастные группы. Если вы сцепились в комментариях с оппонентом, который сбривает молочные усы и давит прыщи на теле, то лучше всего сразу ретироваться. Учёные выяснили, что самыми агрессивными в русском сегменте интернета являются молодые люди и девочки 14 лет. И это связано с тем, что в большинство социальных сетей можно зайти только с этого возраста.

При этом с возрастом агрессия у мужчин спадает, а вот женщины после 55 начинают выплескивать свои эмоции в интернет чаще, чем мужчины.

Не верите в это? Если ваши старушки не могут зайти в интернет и вам нужно по несколько раз объяснять и показывать что да как, то вас могут удивить пенсионерки из Вожеги.

Две бабушки из Вологодской области устроили онлайн-перепалку друг с другом. Всё началось с опубликованного поста в сообществе «OFFLINE Вожега», который опубликовала Татьяна по поводу местной школы. В комментариях к посту грубо ответила Тамара. В итоге Тамара и Татьяна перешли на личности и не смогли угомониться. Из комментариев в социальной сети женщины перешли в реальный офлайн и встретились в суде.

71-летняя Татьяна потребовала у обидчицы выплатить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за нанесённые оскорбления в интернете.

64-летняя Тамара не осталась в стороне и оценила нанесённый вред от обидных и оскорбительных комментариев оппонентки и потребовала выплатить ей возмещение морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Судья Вожегодского района, изучив материалы судебного дела, постановил обеих пенсионерок выплатить друг другу по пять тысяч рублей. Также они обязаны выплатить затраты на возмещение судебных издержек в размере 300 рублей.