«Ты только не расстраивайся». Как преподносить плохие новости — шесть простых и коротких правил

Хотя бы раз всем нам приходилось сообщать неприятные новости, будь то двойка в четверти, проваленный экзамен, разбитая машина или потерянные ключи. Получать плохие новости никто не любит, но и сообщать их то ещё удовольствие. Даже если вы не виноваты в том, что плохие новости существуют, у вас всё равно есть шанс на пять минут стать виновником всех бед на планете. «Теория и практика» рассказывает, как это предотвратить.

Сообщать плохие новости — это как вправлять вывих: нужно действовать быстро, чётко и на счёт «два». Чем дольше вы медлите, тем сильнее накручивает себя собеседник.

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Лучше сообщать плохие новости в узком кругу, только тем людям, кого эти события напрямую касаются. А те уже в свою очередь сами разберутся, с кем ещё поделиться информацией.

Даже если вы не виноваты в плохих новостях, вы можете оказаться на линии огня. Постарайтесь не принимать реакцию собеседника близко к сердцу, ведь, кроме плохих новостей, нас ничто так не пугает, как бессилие перед случившимся фактом. А на человека, принёсшего весть, можно хотя бы накричать.

Лучше всего подойдет тихое спокойное место, например парк, переговорная (если дело происходит на работе), кафе.

Плохие новости расстраивают, но помните, что ваша главная и изначальная задача — сообщить их, а не испортить настроение другому человеку.

Да, плохие новости часто хочется обернуть в шутку, и отлично, если у вас это получается, но всё же лучше сначала просто пережить их, оценить масштаб бедствия, а потом отшучиваться.