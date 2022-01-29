В Англии принят закон об использовании в строительстве новых домов кирпичей с отверстиями для жизни одиноких пчёл

В Брейтон-энд-Хоув (Унитарная единица в Восточном Суссексе, объединяющая два города — Хов (или Хоув) и Брайтон) в Англии приняли закон, согласно которому в новых зданиях выше пяти метров должны быть специальные кирпичи для гнездования одиночных пчёл, сообщает «Медуза».

Все знают пчёл, которые живут в больших ульях — это так называемые общественные пчёлы. Но есть и одиночные насекомые, и их большинство — почти 250 из 270 видов, обитающих в Великобритании. Одиночные пчёлы считаются важными опылителями растений, и их исчезновение может нанести серьёзный урон местной экосистеме.

Почему же насекомых решили спасать с помощью кирпичей? Оказывается, одиночные пчёлы часто селятся в щелях старой кирпичной кладки. Но новые здания строят так, что никаких полостей для насекомых в них нет, и пчёлы от этого страдают. Пчелиные кирпичи — такие же, как и обычные, но с отверстиями: в них пчёлы могут залезать и жить.

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Член городского совета Роберт Немет, стоящий за этой инициативой, надеется, что эти кирпичи внесут вклад в сохранение биоразнообразия. «Увеличение количества зелёных насаждений, создание нор для ежей, домиков и кормушек для птиц — всё это примеры простых в исполнении и не требующих больших затрат идей, которые могут дать неплохой результат в среднесрочной перспективе», — сказал он изданию Dezeen.