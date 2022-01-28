В Солигорске 20-летний мужчина украл у соседей 9 пар обуви

Утром 16 января жителей одной из солигорской пятиэтажек ждал неприятный сюрприз – из одного из межквартирных коридоров пропало 9 пар обуви, принадлежащей троим жителям соседствующих квартир. О произошедшем горожане сообщили в милицию, пишет «Беларусь сегодня».

Солигорским сыщикам удалось обнаружить «обувного вора» – им оказался 20-летний неработающих местный житель этого же дома: ночью он проник в межквартирный коридор, воспользовавшись тем, что помещение было не заперто. Замок двери межквартирного коридора неисправен. Общая стоимость похищенной обуви превысила 700 рублей – похищенное изъято и вернётся законным владельцам.

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Действия подозреваемого квалифицированы как кража. 26 января возбуждено уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного Кодекса, фигурант ранее к уголовной ответственности не привлекался.