В четверг, 27 января, в редакцию позвонила Людмила Сергеевна из Минска. Женщина начала разговор с вопроса, которому последние две недели мы уже не удивляемся: почему невозможно ей купить для престарелой матери продукты с 10%-ной скидкой? Но очень быстро разговор сошёл к рассказу о других её проблемах, вытекающих из маленькой пенсии.

Про похороны

«Так трудно жить. Пенсия у меня 326 рублей. Моя мама живёт в деревне Островец Минской области, ей 86-й год. Я — в Минске, на Васюковщине. Год назад, всего в 63 года, умер муж от короны, а до этого от ковида умер отец, потом брат. Мужа в Минске не смогла похоронить, потому что дорого. Отвезла хоронить в деревню. Вот сейчас мама со своей пенсии откладывает ему на памятник, сама собрать не могу. Ну как нам прожить? Если не посадим у неё огородик, да не курочки, то просто не проживём.

Про пенсию

У меня пенсия 326 рублей, хотя стаж работы 38 лет, но 10 лет не засчитали. В своё время смотрела бабушку лежачую. Маме тоже пенсию нужно было зарабатывать. Она была поваром в школьной столовой. Но я не лентяйничала. Утром бабушку помыла, переодела, покормила — и бегу на Ждановичи. Не разгибая спины, перебираю там овощи и фрукты. Целых десять лет. В трудовой у меня запись есть, что работала на частника. Но справки не могла представить.

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О тратах

Я никуда не хожу: ни по магазинам, ни гулять, просто потому, что у меня нет денег. Вот 105 рублей отдала за квартиру. Потом сломался кран на кухне, пришлось менять, сантехники сделали, заплатила 70 рублей.

Мне дали в райисполкоме 100 рублей матпомощи на лекарства, потому что у меня давление и глаукома. Но на продукты эти деньги потратить не могу, только на лекарства. Должна предоставить чеки. Больше мне льгот никаких. Я просто выживаю.

Про продукты и 10%-ную скидку

Я по пятницам покупаю в Минске продукты на свою скидочную карту для мамы и везу в Островец. Ей до магазина не дойти. Если так буду покупать, то эти 288 рублей у меня скоро и закончатся. Почему, если я возьму её паспорт и пенсионное и оформлю на неё карточку, мне скидку по ней всё равно не дадут? Скажите! Почему я для неё не могу покупать по её карточке? Идти к нотариусу и кучу денег вывалить за доверенность? Никакие скидки не покроют.

Про газовую колонку

Поехать зимой к маме в деревню надолго я не могу. У меня в доме газовая колонка старого образца, ещё «ленинградка». Газовщики сказали, что в холодное время года нужно постоянно, чтобы горела. Тоже деньги. А если сломается, то уже не починят. Капремонт был 18 лет назад, но тогда их ещё не меняли. Вот сейчас делают ремонты, так уже колонки убирают. Мы писали коллективное письмо, чтобы заменили, а нам ответили, что раз квартиры приватизированные, то только за свой счёт. У нас в доме из старых жильцов — пять вдов осталось. Никто не думал, что наступят такие времена».