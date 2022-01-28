Цены в Беларуси растут, по итогам января ожидается и рост инфляции. К тому же с 1 января выросли тарифы и на услуги ЖКХ.

Об этом пишет Infobank.by.

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Больше всего рост цен сказывается на уровне жизни пенсионеров, молодых матерей и на прочих гражданах из числа тех, кто живёт на государственные пособия. Ведь у них доход в размере строго предписанной суммы, которая не растёт ежемесячно на фоне инфляции.

В отличие от трудящихся, особенно на производствах, получающих заработную плату, которая всё же растёт с подъёмом цен. Ведь чтобы удержать работника, работодателю надо соотносить зарплату с увеличивающимися ценами.

В бюджетной сфере зарплаты растут лишь с ростом «минималки».

Но даже минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2022 года поднята до 457 рублей, а вот пенсии – нет: пенсии как были повышены в сентябре 2021-го, так и сейчас, по прошествии пяти месяцев, находятся на том же уровне.

По последним данным, в декабре 2021 года средняя по Беларуси назначенная пенсия всех категорий её получателей – 514,4 рубля. В том числе по возрасту – 545 рублей.

Повышение пенсий в сентябре было единственным в 2021-м и составило в среднем 6,4%. При этом в ноябре и декабре средняя по Беларуси пенсия даже чуть-чуть снизилась.

Однако, с учётом инфляции, реальное, с поправкой на рост цен, сентябрьское повышение оказалось меньше – на 5,0%, а в октябре, ноябре и декабре – уже реальное, с учётом роста цен, падение средней пенсии в Беларуси.

Причём в декабре оно стало наибольшим – на 1,1% (официальные данные). В январе же, и это уже понятно, реальное падение будет намного больше.

За сентябрь-декабрь накопленная потребительская инфляция официально составила 3,6%, что срезало уже 56% сентябрьского повышения пенсий.

накопленная потребительская инфляция официально составила 3,6%, что срезало уже 56% сентябрьского повышения пенсий. И если по итогам января месячная инфляция превысит 2,6% (что вполне реально), то сентябрьское повышение пенсий будет уже полностью срезано ростом цен. И если даже не в январе, то в феврале – точно.

А это означает, что реальные пенсии в Беларуси окажутся уже меньше сентябрьских, когда их повысили. Но, вероятно, уже сейчас сентябрьское повышение «срезано» инфляцией.

А за год, в сравнении с декабрём 2020-го, средняя по стране пенсия уже точно стала ниже по своей покупательной способности – на 2,1%. И это официальные данные.

Снижение реальной, с учётом цен, пенсии, видно и по показателю бюджета прожиточного минимума пенсионера (БПМп).

Сейчас БПМп официально составляет 218 рублей (действует с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го). Столько, как считают власти, достаточно пенсионеру для физического выживания в Беларуси в течение месяца.

С февраля БПМп будет поднят.

Когда же может быть повышение пенсий в Беларуси?

Итак, пенсии в начале 2022 года упали в Беларуси в реальном выражении – с учётом роста цен.

Всё это ­­– непременные условия для скорого повышения пенсий в Беларуси: власти следят, чтобы реальная, в своей покупательной способности, пенсия не падала хотя бы в годовом измерении.

Кроме того, в Беларуси, где пенсионеры являются самой значимой электоральной величиной, повышение пенсий часто приурочивается к различным политическим кампаниям. И в феврале будет такое событие – это референдум по новой Конституции.

Впрочем, с 1 февраля минимальные трудовые и социальные пенсии уже повысят – так как они привязаны к размеру БПМп.

Тем не менее, кроме «естественных» и «политических» условий (которые уже создались), требуется ещё одно, не менее важное, условие для повышения пенсий: «экономическое». А именно: наличие самой возможности для повышения пенсий – наличие денег для этого.

Деньги для выплаты пенсий (и пособий) поступают в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) как начисление на заработную плату. И, значит, объём поступлений в ФСЗН зависит от фонда зарплат Беларуси, который, в свою очередь, зависит от состояния экономики.

По имеющимся «на сейчас» данным от Минфина Беларуси, по итогам января-ноября 2021 года ФСЗН исполнен с профицитом: денег в ФСЗН пришло больше, чем израсходовано, на 322 млн рублей. А за 2021-й, по итогу года, возможен профицит до 350 млн рублей.

Это по 145 рублей на одного пенсионера, что даёт возможность осуществить прибавку пенсии в необходимом размере (хотя бы на 35-40 рублей) на несколько месяцев вперёд. К тому же в 2022-м государство сэкономит много денег из-за очередного повышения возраста выхода на пенсию.

А ведь ещё с января выросла минимальная зарплата, что даст заметный прирост средней зарплаты и, значит, отчислений в ФСЗН. Выходит, деньги на повышение пенсий в феврале-марте имеются.