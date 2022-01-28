В редакцию «Кур’ера» продолжают звонить жители из разных городов по поводу 10%-ной скидки для пенсионеров и малоимущих. Они рассказывают о ситуациях, когда объявленной льготой воспользоваться не могут.

«Я с мужем-инвалидом 2 группы живу в деревне. У нас много пенсионеров проживает в деревнях. Там нет супермаркетов, а в основном сельские магазины или частные, а они скидки не дают. А у нас — только автолавка два раза в неделю приезжает. Там мы покупаем ещё дороже, чем в городе, и хлеб, и молоко, и мясо. О какой 10%-ной скидке можно говорить? И для кого эта скидка тогда? — сказала Тамара Борисовна, жительница деревни. — Люди, которые живут в деревнях, вообще потеряли всю эту скидку. Я возмущена до крайности. Это мне нужно собраться и поехать в город? Так то на то и выйдет. Больше потрачу на дорогу. Мне эти продукты ещё нужно притянуть. И муж у меня — инвалид. Он этой скидкой вообще никак воспользоваться не может. Я вообще считаю, что это издевательство. Лучше добавьте эти 29 рублей к пенсии, чем эти 10% скидывать, которыми нельзя воспользоваться».

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.

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