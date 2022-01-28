В пятницу, 28 января, во Дворце Республики Александр Лукашенко обращается с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Трансляция началась в 11.00.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, СМИ, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодёжь, журналисты и блогеры.

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Про войну

«В нашем обществе (не с подачи нашей власти и моей подачи) бытует вопрос номер один: так будет война или нет. Мы собрались для того, чтобы искренне обсудить проблемы нашего государства и честно и откровенно ответить на все вопросы. Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях», — сказал Александр Лукашенко.

Один из них — если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. «Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, независимость и суверенитет. Мы добились этой независимости. Сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить», — подчеркнул он.

Вторым поводом для войны и участия в ней Беларуси Александр Лукашенко назвал возможное нападение на союзника — Россию. Тогда Беларусь подключится к защите России в рамках союзных договорённостей.

Про соседние страны

«В сопредельных странах ведут речь о размещении носителей ядерного оружия. Наши западные соседи, Польша, Литва, активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия выживания. Альтернатива — навсегда остаться унылой окраиной Европы. Вот они и выбирают», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко снова призвал вернуться к диалогу Литву. «Сохраняйте своё лицо, пока это возможно. Мы попытаемся перевернуть эту страницу и возобновить сотрудничество», — сказал он.

Про тех, кто уехал из страны

«Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!» — сказал Александр Лукашенко.

Пул первого: «Генпрокурор Швед и журналист Азарёнок станут сопредседателями комиссии, которая решит судьбу беглых».

Про мобилизацию белорусов и ракеты союзников

Александр Лукашенко сказал, что, если Беларусь не будет иметь и не будет уметь производить элементарное вооружение и боеприпасы, надеясь на то, что его можно будет где-то купить или кто-то его подарит, это несёт большой риск. «Поэтому поставлена задача: всё необходимое для обороны нашего Отечества, для Вооружённых Сил и территориальной обороны (это очень важно: около 300 тысяч человек будет мобилизовано в войска территориальной обороны, их нужно вооружить собственным оружием и боеприпасами). Более того, мы замахнулись на самое современное вооружение, в том числе ракетное, в том числе с помощью наших союзников».

Про август 2020 года

«Прежде чем сделать решительный шаг к новым политическим горизонтам, давайте оглянемся немного назад и дадим принципиальную оценку тому, что же всё-таки произошло в августе 2020 года. Назовём вещи своими именами. В августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие, отбросить нас назад», — сказал Александр Лукашенко.

Про государственную власть

«Мы, конечно, не отрицаем, в стране есть определённая доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства, другой власти. Это нормально: государственная власть не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что, если белорусский народ примет соответствующее решение, он уйдёт на покой, он уже сделал своё дело.

Про земельные участки

Лукашенко призвал белорусов покупать себе земельные участки. По его словам, в Беларуси определены почти 22 тысячи участков под строительство частного жилья на селе.

Про платную медицину

Платной медицины в Беларуси не будет, сказал Александр Лукашенко. «Мы будем её (бесплатную медицину. — Прим.ред.) совершенствовать», — добавил он.

«На последнем заседании конституционной комиссии мне предлагали: «заботу человека о собственном здоровье давайте из Конституции уберём». Ребята, это не со мной. Как можно лишить человека законно заботиться о своём здоровье?!» — сказал Лукашенко.

Про один оплачиваемый день на обследование здоровья

Пул первого: «Минимум один день в году будет выделен белорусам для комплексного обследования своего здоровья».

Про смертность во время пандемии

Александр Лукашенко сказал, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, — сохранение жизни людей. «Президент переходит к контролю главного показателя — смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное — сохранение жизни человека», — заявил он.

Выступление Александра Лукашенко завершилось в 13.36, а потом он стал отвечать на вопросы участников мероприятия.

Про вторую АЭС

Лукашенко заявил, что хочет построить вторую АЭС на востоке страны.