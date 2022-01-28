В одном новом магазине-дискаунтере удивительно низкие цены на многие товары и позиции. Но из четырёх яиц, разбитых для кляра, два яйца оказались протухшими!

Я не говорю о размере яиц. Мелкие и маленькие. Всё-таки десяток по 1,89 рубля — это находка. Ниже данной цены за десяток в городе не найти. Будьте готовы к сюрпризам за столь небольшие деньги.

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