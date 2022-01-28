Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. Она рассказала «Кур’еру» о работе и своём главном увлечении — футболе. Девушка считает, что именно он помог ей стать врачом.

Полине 26 лет. Она родом из деревни Михейки, сейчас живёт в Слуцке. С детского сада случчанка мечтала лечить животных, но в итоге стала врачом общей практики.

Реклама

«В школе мне очень нравилась биология, химия — чуть меньше, — рассказывает Полина. — После 11-ти классов решила поступать в медицинский университет. Выбрала гомельский вуз.

Уже второй год, не считая интернатуры, работаю в Слуцкой ЦРБ врачом общей практики. С марта 2020 года, когда началась пандемия, работала на приёме в «чистой» зоне. Уже в сентябре меня включили в «ковидную» бригаду. Было тяже­ло­вато, потому что в самом начале про эту инфекцию мало знали. Сейчас принимаю пациентов в «грязной» зоне и дежурю в приёмном покое.

Про футбол

Увлечение футболом началось в детстве. Для меня эталоном всегда был отец, я и сейчас на него равняюсь. Папа очень любит футбол, его увлечение передалось и мне. Училась в СШ №9. На физкультуре я была единственная, кто гонял мяч с мальчишками. Вначале стояла на воротах, потом стала полевым игроком. И у меня неплохо получалось.

В университете развивали разные спортивные направления. Была и секция по мини-футболу для девушек. Я сразу пошла к тренеру, и тот попросил показать, на что способна. Увидев мои навыки, он сказал, что я с мячом на «ты», и сразу взял в команду.

Тренировалась, ездила с командой на разные соревнования. У нас проходили кубки между медуниверситетами и другими вузами. Даже побеждали и занимали призовые места. Это был интересный опыт. Параллельно, когда позволяло время, ходила на большой футбол в спортшколу в Гомеле. Даже выезжала на несколько соревнований.

Но, к сожалению, получила травму колена — была проблема с мениском. Наложили гипс почти на всю ногу. Проходила с ним месяц. Теперь не могу заниматься футболом профессионально, потому что возможен рецидив.

Играю на любительском уровне. На нашей даче в Михейках мы сделали футбольное поле. Огород разделили на две части. Одну засаживаем овощами, а вторую — засеяли газонной травой, поставили ворота. Играем я, папа, брат и сестра, устраиваем спарринг. Летом играем почти каждые выходные.

Мы всей семьёй болеем за нашу команду. Раньше ходили на все матчи СФК «Слуцк». Сейчас больше смотрим матчи онлайн. Ещё с 3-го класса болею за английский «Челси». Надеюсь, когда-нибудь побываю на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Как спорт повлиял на жизнь

Влияние, конечно, колоссальное. Спорт закаляет характер, что очень важно даже для врача. И в футболе, и во врачевании нужно быстро и правильно думать, неординарно мыслить и доводить дело до конца. Поэтому если принимаю решение по работе, то я в нём уверена — лечение поможет. И конечно, если начал лечить больного, то надо поставить его на ноги.

Также футбол помогает избавиться от стеснительности, комплексов. Ведь это командная игра, ты на равных со всеми в команде. Иногда думаю, если бы не футбол, наверное, была бы «серой мышкой».

РАНЕЕ. «Когда человек открыто чихает или кашляет в автобусе, это безответственно». Три совета от врача «грязной» зоны Слуцкой больницы.