Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. Она рассказала «Кур’еру» о работе и своём главном увлечении — футболе. Девушка считает, что именно он помог ей стать врачом.

«Без футбола, наверное, была б «серой мышкой». Врач «грязной» зоны Слуцкой больницы рассказала про своё увлечение
Фото: Глеб Рулёв

Полине 26 лет. Она родом из деревни Михейки, сейчас живёт в Слуцке. С детского сада случчанка мечтала лечить животных, но в итоге стала врачом общей практики.

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«В школе мне очень нравилась биология, химия — чуть меньше, — рассказывает Полина. — После 11-ти классов решила поступать в медицинский университет. Выбрала гомельский вуз.

Уже второй год, не считая интернатуры, работаю в Слуцкой ЦРБ врачом общей практики. С марта 2020 года, когда началась пандемия, работала на приёме в «чистой» зоне. Уже в сентябре меня включили в «ковидную» бригаду. Было тяже­ло­вато, потому что в самом начале про эту инфекцию мало знали. Сейчас принимаю пациентов в «грязной» зоне и дежурю в приёмном покое.

Про футбол

Увлечение футболом началось в детстве. Для меня эталоном всегда был отец, я и сейчас на него равняюсь. Папа очень любит футбол, его увлечение передалось и мне. Училась в СШ №9. На физкультуре я была единственная, кто гонял мяч с мальчишками. Вначале стояла на воротах, потом стала полевым игроком. И у меня неплохо получалось.

В университете развивали разные спортивные направления. Была и секция по мини-футболу для девушек. Я сразу пошла к тренеру, и тот попросил показать, на что способна. Увидев мои навыки, он сказал, что я с мячом на «ты», и сразу взял в команду.

Тренировалась, ездила с командой на разные соревнования. У нас проходили кубки между медуниверситетами и другими вузами. Даже побеждали и занимали призовые места. Это был интересный опыт. Параллельно, когда позволяло время, ходила на большой футбол в спортшколу в Гомеле. Даже выезжала на несколько соревнований.

Но, к сожалению, получила травму колена — была проблема с мениском. Наложили гипс почти на всю ногу. Проходила с ним месяц. Теперь не могу заниматься футболом профессионально, потому что возможен рецидив.

Играю на любительском уровне. На нашей даче в Михейках мы сделали футбольное поле. Огород разделили на две части. Одну засаживаем овощами, а вторую — засеяли газонной травой, поставили ворота. Играем я, папа, брат и сестра, устраиваем спарринг. Летом играем почти каждые выходные.

«Без футбола, наверное, была б «серой мышкой». Врач «грязной» зоны Слуцкой больницы рассказала про своё увлечение

Мы всей семьёй болеем за нашу команду. Раньше ходили на все матчи СФК «Слуцк». Сейчас больше смотрим матчи онлайн. Ещё с 3-го класса болею за английский «Челси». Надеюсь, когда-нибудь побываю на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Как спорт повлиял на жизнь

Влияние, конечно, колоссальное. Спорт закаляет характер, что очень важно даже для врача. И в футболе, и во врачевании нужно быстро и правильно думать, неординарно мыслить и доводить дело до конца. Поэтому если принимаю решение по работе, то я в нём уверена — лечение поможет. И конечно, если начал лечить больного, то надо поставить его на ноги.

Также футбол помогает избавиться от стеснительности, комплексов. Ведь это командная игра, ты на равных со всеми в команде. Иногда думаю, если бы не футбол, наверное, была бы «серой мышкой».

«Без футбола, наверное, была б «серой мышкой». Врач «грязной» зоны Слуцкой больницы рассказала про своё увлечение
Фотографии: Глеб Рулёв

«Без футбола, наверное, была б «серой мышкой». Врач «грязной» зоны Слуцкой больницы рассказала про своё увлечение

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