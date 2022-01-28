«Какое горе — обгаженная беседка!» Волонтёр из Слуцка — о бездомных котах и жестоких людях

Здравствуйте. Хочу пожаловаться на злых и бесчувственных людей в нашем городе. Очень возмутила публикация про котов у магазина Евроопт. Какое горе у человека – обгаженная беседка! Вот как с этим жить! Уничтожить, и желательно всех без разбора!

Мужчина, неужели вы думаете, что, уничтожив котов возле магазина, вы решите проблему с беседкой? Или вы считаете, что это именно бездомные котики поставили себе цель испортить вам жизнь?

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Не появляются животные на улице «ниоткуда». 90% — это выброшенные человеком домашние питомцы. Кому-то надоел котёнок или щенок, кто-то избавился от питомца умерших родственников. В ситуации в первую очередь виноват человек. Давайте уже становиться действительно разумными существами и решать всё разумным путем.

Чтобы не выбрасывать котят и щенков, просто стерилизуйте своих домашних питомцев. Чтобы не бегали по улице стаи собак за течными суками, уж потрудитесь купить хорошую цепь или построить хороший вольер для вашего пса. А ставшего ненужным питомца можно попытаться пристроить в соцсетях и на «Куфаре».

И говоря об отлове, называйте вещи своими именами. У нас не отлов, а отстрел. И проблема бездомных котиков в Слуцке часто решается отравой. А в районе Евроопта, не знаю, этот мужчина с «беседкой» или кто-то другой, расстреливают животных из пневматики. Одного котёнка с ранами от выстрелов подобрали волонтеры, другой пострадавший котик — хозяйский. Эти выжили, а сколько нет?

Люди, давайте начнем с себя! Давайте начнем отвечать за свои поступки, за своих питомцев! Почему вы решили, что вправе указывать, кому и где жить? Ведь вы не одни на этой планете. Одному мешают коты у магазина, другому кошки на остановке, третьей машина «Зоошанса», которая приехала бесплатно стерилизовать бездомных животных, но вот беда, стоит рядом с подъездом и «выхлопывает газы, которыми через открытые окна (это в минус 10 градусов) дышут жители дома».

Вот меня куда больше возмущают алкаши на лавочках во дворах и та грязь, которую они оставляют в подъездах. Какие тут можно принять «меры»?

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