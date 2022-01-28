Не прошло и 13 лет. Слуцкий пивзавод ликвидирован окончательно

ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» больше не существует. 24 января этого года его исключили из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Экономический суд Минской области завершил ликвидацию открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод». Это произошло 21 декабря 2021 года. Напомним, что пивзавод признали банкротом в сентябре 2020 года.

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Имущество пивзавода — градирню — не продали. Её выставляли на аукцион, но желающих купить этот лот не нашлось. Минский облисполком решил передать градирню вместе с пристройкой на баланс Слуцкого ЖКХ.

«Остались непогашенными требования кредиторов ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» на общую сумму 2 352 231 руб. 76 коп.», — говорится в документе областного суда.

Про историю Слуцкого пивзавода «Кур’ер» рассказывал в своём проекте «Город заброшенных заводов» и в серии других публикаций. Свою последнюю продукцию предприятие выпустило в 2009-м. Летом того же года более 300 работников завода сократили, то есть прошло почти 13 лет.

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