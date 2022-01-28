Смартфон стал базовой вещью, необходимой для работы и поддержания контактов с людьми. С 2007 года, как только анонсировали первый айфон, люди с интересом наблюдали за развитием техники. К 2022 году американская компания успела выпустить десять линеек смартфонов. С каждым годом они становились продуктивнее и популярнее. Не все модели получили высокий спрос спустя год с выпуска. Были и исключения из правил. Таким стал смартфон iPhone 12 Pro, доступный для покупки в интернет-магазинах официальных представителей компании и прочих сайтах. После выхода тринадцатой линейки, прошка 2020 года не потеряла популярности.

Особенности айфонов двенадцатого поколения

Ежегодно компания Apple выпускает новые смартфоны. Постоянным остается вопрос касательно смены старой модели на новую. Два года десятая линейка оставалась наиболее универсальным вариантом, но с появление iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max произошло смещение. Благодаря высокой производительности смартфон останется актуальным на ближайшие годы. С его помощью решаются деловые задачи, касающиеся работы и учёбы. Через программы смартфона создают картины в диджитале, печатают статьи и развивают личные и корпоративные аккаунты. Частота обновления в 60 Гц делает рабочий процесс приятнее и проще. Максимальная яркость составляет 814 нит – это подходит для использования смартфона в солнечную погоду.

Игроманов порадует двенадцатое поколение, так как процессор Apple A14 Bionic с максимальной частотой 3100 МГц и четырёхядерной архитектурой позволяют активно использовать его для игр. Графика Apple GPU и цветовой охват sRGB до 99.4% станут основой для высокого уровня картинки. Для любителей качественного визуала двенадцатый смартфон будет кстати.

Реклама

Дизайн отличается лаконичностью и приятной цветовой гаммой. Пользователи могут купить смартфон во всех доступных оттенках:

графитовый;

серебристый;

золотой;

тихоокеанский синий.

Задняя панель создана из стекла, а для рамки используется металл. Кроме приятного внешнего вида, смартфон оснащен водонепроницаемостью в IP68. Приобрести двенадцатое поколение от компании Apple пользователи могут в интернет-магазине. Дистанционные покупки помогают сэкономить силы и время, которые пришлось бы потратить на поездки по городу. Заказать смартфон можно в любой удобный для пользователя момент. Достаточно подобрать модель, оформить и оплатить покупку.

ООО «Комфи Трейд» УНП 36962487